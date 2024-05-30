На российского блогера составили протокол о дискредитации армии России Суд зарегистрировал протокол о дискредитации ВС РФ в отношении блогера Варламова

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Илья Варламов

Суд составил протокол по статье о дискредитации российской армии в отношении блогера Ильи Варламова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Соответствующая информация представлена на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы. Блогер может получить штраф более 30 тысяч рублей.

По данным сайта, суд зарегистрировал в отношении иноагента протокол по части 1 статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях. Речь идет о публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ. Варламову грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

В феврале 2024 года блогера разыскивали судебные приставы. Поводом для таких мероприятий стал долг в 1 млн рублей, который возник после закрытия ресторана «Варламов есть». Заведение открылось в 2018 году на Покровском бульваре. Блогеру помогал создатель фудтех-платформы Bright Kitchen Михаил Рейдер. Бизнес шел без особых успехов, а гости заведения жаловались на несоответствие цены размеру блюд.

Ресторан закрылся в 2022 году. Однако у заведения остались долги на 1 млн 55 тысяч рублей, включая штрафы пенсионного фонда за недостоверные сведения в ЕГРЮЛ.

В Татарстане ранее суд приговорил казанскую активистку к двум годам условного заключения. Ее обвинили в дискредитации ВС РФ.