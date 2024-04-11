Блогера Шабутдинова обвинили в 73 эпизодах мошенничества

Фото: t.me/moscowcourts

Аяз Шабутдинов

Блогеру Аязу Шабутдинову предъявили обвинения еще по 23 эпизодам мошенничества в рамках уголовного дело в отношении него, таким образом, общее число этих эпизодов составило 73, заявил РИА Новости адвокат бизнес-коуча Калой Ахильгов. 11 апреля Таганский суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении стражи для обвиняемого.

Новые эпизоды предъявили в понедельник. Следствие обвиняет Шабутдинова в 73 эпизодах мошенничества, — сказал правозащитник.

Шабутдинова считают причастным к десяткам эпизодам совершенного организованной группой мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, бизнес-тренер продавал курсы, которые, по его словам, способствуют старту успешного бизнеса. Сам блогер вину не признает.

В начале апреля Таганский суд Москвы наложил арест на автомобиль, имущество и банковские счета Шабутдинова. До этого в его деле появились еще восемь новых эпизодов. Новые материалы приобщили к делу 22 января. Заявители отмечали, что потратили на образовательные курсы от 150 до 350 тысяч рублей, но ничему не научились. В феврале обвиняемому продлили арест на два месяца.