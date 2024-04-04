Суд арестовал машину, имущество и счета бизнес-тренер Шабутдинова Суд арестовал имущество и счета Аяза Шабутдинова по делу о мошенничестве

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Аяз Шабутдинов

Таганский суд Москвы наложил арест на автомобиль имущество, и банковские счета бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил наложить арест на денежные средства, находящиеся на лицевых счетах, открытых в кредитно-финансовых учреждениях РФ, денежные средства, изъятые в ходе обыска у А. Р. Шабутдинова, и принадлежащее ему транспортное средство, — заявили в пресс-службе.

Шабутдинова считают причастным к более чем 50 эпизодам совершенного организованной группой мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, бизнес-тренер продавал якобы способствующие старту успешного бизнеса курсы. Блогер вину не признает.

Ранее стало известно, что в ходе расследования дела были допрошены более 35 потерпевших. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов также допросили несколько фигурантов уголовного дела, провели выемки в пяти районных отделениях УФНС Москвы. Были проведены необходимые следственные действия. Следователь объяснил, что именно из-за этого арест Аяза Шабутдинова должен быть продлен. Также в отношении инфобизнесмена возбуждены еще семь уголовных дел по статье о мошенничестве.