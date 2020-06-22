Блогер высмеял «отмазывание» Ефремова

https://static.news.ru/photo/336af76e-b479-11ea-ad58-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Блогер Сергей Колясников заявил об очередном этапе «отмазывания» артиста Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы. По его словам, для героизации Ефремова, который якобы сел пьяным за руль, чтобы помочь родным своего украинского друга, не хватает только котёнка на дороге, из-за которого артист выехал на встречную полосу.

Только немного недоработали. Надо написать, что на встречку Ефремов вылетел, потому что ему под колёса бросился маленький пушистый котёнок. И можно отпускать, — цитирует «Царьград» Колясникова.

Блогер заявил, что не слишком доверяет этим новым деталям дела. По его мнению, адвокат просто «запустил третий этап отмазывания» Ефремова — героизацию.

Как писал NEWS.ru, адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный в день смертельного ДТП сел пьяным за руль, поскольку хотел помочь другу. По его словам, был православный праздник, актёр употребил спиртное и не собирался никуда ехать. Ситуацию изменил звонок друга с Украины, мать и жена которого попали в московскую больницу в тяжёлом состоянии. Из-за закрытых границ мужчина не мог им помочь и попросил об услуге Ефремова. Тот согласился.

Вечером 8 июня Ефремов за рулём Jeep Grand Cherokee пересёк двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого позже скончался в больнице. Суд отправил актёра под домашний арест.