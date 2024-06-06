Блогер указал на проблемы в воспитании любви к родине у детей Блогер Лебедев: у России огромные проблемы с пиаром страны

Фото: Сергей Отрошко/Росконгрес

Отсутствие пиара мешает воспитывать в детях и подростках России любовь к родине, заявил в беседе с «360» известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев. Он, на полях ПМЭФ-2024, предложил информировать школьников на уроках о главных о возможностях государства.

Надо на уроках о главном рассказывать о главном, а не о фигне. Рассказывать о возможностях, о том, как можно гордиться тем, что есть у нас. У нас самая главная проблема — это проблема с пиаром. Мы себя не ценим, не рекламируем, не рассказываем детям о возможностях в стране, — уточнил Лебедев.

По словам блогера, для достижения положительного результата стоит найти интересный угол обзора на страну. Дизайнер также обратил внимание, что в России в настоящее время отсутствует пропаганда. Он напомнил о том, что прежде именами конструктов, летчиков и космонавтов называли самолеты и улицы, что заставляло людей гордиться достижениями страны.

А теперь нет, когда это появится снова — люди будут ради этого стараться, — заключил Лебедев.

Заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова ране предложила внести изменения в российской культуре. По ее слова, нововведения должны продемонстрировать, что Россия не соответствует стереотипам о балалайках и медведях.