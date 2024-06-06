Перечислены необходимые изменения в российской культуре Кузнецова: в РФ нужно акцентировать внимание на поддержке просемейного контента

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анна Кузнецова

Первоочередные изменения в российской культуре должны коснуться носителей национальных ценностей и просемейного контента, заявила корреспонденту NEWS.ru заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова на полях Петербургского международного экономического форума. Как напомнила депутат, Россия — это не балалайки и медведи.

Россия — это не балалайки и медведи, и это должно быть понятно прежде всего в России и видно в России. Поэтому сейчас это самое главное. Показать носителей наших ценностей. Можно здесь применить ту поговорку, которая очень часто применяется: «Сколько ни скажи сахар, от этого он слаще не станет». Поэтому сколько ни говори про ценности, их больше не станет, — отметила Кузнецова.

Демонстрировать ценности зампредседателя Госдумы предложила с помощью конкретных образов, таких как фильмы, ролики и социальные рекламы. Собеседница издания также указала на проблему недостатка в России кинолент про семью.

Я считаю, что сегодня это колоссальная недоработка, которую надо исправлять.<...> Сегодня десятки миллиардов выделяются на тему культуры, так или иначе. Мы сегодня обратились, в том числе, к Минкульту затем, чтобы посмотреть, сколько средств тратиться именно на поддержку просемейного контента, — указала Кузнецова.

Ранее российская певица Диана Гурцкая подчеркнула, что семья является отражением людей и главной частью традиционных ценностей. Как уточнила артистка, она постоянно разговаривает о важности этого момента со своим 16-летним сыном.