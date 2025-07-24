Блогер из России потратила сотни тысяч на борьбу с неизлечимым недугом

Блогер из России потратила сотни тысяч на борьбу с неизлечимым недугом Блогер Парфенюк потратила 300 тысяч рублей на борьбу с мигренью

Российская юмористка и блогер Ольга Парфенюк в Telegram-канале рассказала, что страдает неизлечимым заболеванием. По словам девушки, она перепробовала уже несколько способов справиться с мигренью. Более того, на различные инъекции Парфенюк потратила уже 300 тысяч рублей.

Стоит один укол около 25 тысяч [рублей]. То есть за год я уже потратила на это 300 тысяч [рублей], — пожаловалась она.

Девушка уточнила, что первое время она колола ботокс в надежде избавиться от головных болей, но это не дало никакого результата. Затем она перешла на другой препарат. Кроме того, Парфенюк посещала остеопата и занималась спортом. При этом она отметила, что в последнее время симптомы мигрени ослабли.

Не знаю, может это уже какой-то эффект плацебо работает, — добавила юмористка.

Ранее сомнолог Дарья Лебедева рассказала, что ночные головные боли могут сигнализировать о бруксизме — непроизвольном спазме жевательных мышц. Кроме того, этот признак нередко указывает на апноэ и внутричерепное давление.