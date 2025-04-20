Благодатный огонь, куличи и свечи: как россияне встретили Пасху, фото

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

20 апреля 2025. Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин (справа) на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве

В воскресенье, 20 апреля, православные христиане по всему миру отметили главный церковный праздник — Пасху, посвященную Воскресению Иисуса Христа. Решение о праздновании Пасхи в один день для всех христиан было принято на Первом Вселенском соборе в Никее в 325 году и сохраняется до сих пор во всех православных церквях.

В России торжественные богослужения прошли по всей стране. В Москве Патриарх Кирилл совершил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя, возглавив крестный ход, пасхальную утреню и Божественную литургию. Он отметил, что даже небольшая помощь и внимание к другим имеют большую ценность и преображают жизнь, если руководствоваться евангельскими заповедями и заботиться о благе ближних.

Благодатный огонь доставили в Россию из Иерусалима, самолет с ним приземлился в московском аэропорту Внуково-3. Ценный груз был отправлен из аэропорта к пасхальному богослужению в храм Христа Спасителя, его также отправили в города приграничных областей России — Белгород, Брянск, Курск — и в десятки других.

В ночь с 19 на 20 апреля Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, где по сложившейся традиции встретил главный православный праздник. Храм также посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Российский лидер на Рождество отправляется в храмы за пределами Московского региона, на Пасху — в храм Христа Спасителя. Путин подарил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу пасхальное яйцо ручной работы.

Президент Владимир Путин поздравил с Пасхой российских бойцов, находящихся в зоне СВО, а также всех православных христиан в России и других странах мира. Его слова прозвучали во время совещания с начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

Среди жителей столицы пасхальные богослужения посетили свыше 1,5 млн человек. Всего в Москве в праздничные дни работали более 540 православных храмов.

Как отметили пасху в России — в галерее NEWS.ru.