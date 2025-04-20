В воскресенье, 20 апреля, православные христиане по всему миру отметили главный церковный праздник — Пасху, посвященную Воскресению Иисуса Христа. Решение о праздновании Пасхи в один день для всех христиан было принято на Первом Вселенском соборе в Никее в 325 году и сохраняется до сих пор во всех православных церквях.
В России торжественные богослужения прошли по всей стране. В Москве Патриарх Кирилл совершил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя, возглавив крестный ход, пасхальную утреню и Божественную литургию. Он отметил, что даже небольшая помощь и внимание к другим имеют большую ценность и преображают жизнь, если руководствоваться евангельскими заповедями и заботиться о благе ближних.
Благодатный огонь доставили в Россию из Иерусалима, самолет с ним приземлился в московском аэропорту Внуково-3. Ценный груз был отправлен из аэропорта к пасхальному богослужению в храм Христа Спасителя, его также отправили в города приграничных областей России — Белгород, Брянск, Курск — и в десятки других.
В ночь с 19 на 20 апреля Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, где по сложившейся традиции встретил главный православный праздник. Храм также посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Российский лидер на Рождество отправляется в храмы за пределами Московского региона, на Пасху — в храм Христа Спасителя. Путин подарил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу пасхальное яйцо ручной работы.
Президент Владимир Путин поздравил с Пасхой российских бойцов, находящихся в зоне СВО, а также всех православных христиан в России и других странах мира. Его слова прозвучали во время совещания с начальником Генштаба Валерием Герасимовым.
Среди жителей столицы пасхальные богослужения посетили свыше 1,5 млн человек. Всего в Москве в праздничные дни работали более 540 православных храмов.
Как отметили пасху в России — в галерее NEWS.ru.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
20 апреля 2025. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
20 апреля 2025. Президент РФ Владимир Путин на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Военнослужащие ВС РФ на пасхальном молебне в блиндажном храме в Запорожской области
Фото: Александр Иванов/РИА Новости
Военнослужащий во время пасхального богослужения в Свято-Никольском кафедральном соборе Мариуполя
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Крестный ход у кафедрального собора Казанской иконы Божией Матери Казанско-Богородицкого мужского монастыря
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Верующие у кафедрального собора Казанской иконы Божией Матери Казанско-Богородицкого мужского монастыря
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Нательные кресты военнослужащих ВС РФ на пасхальном молебне в блиндажном храме в Запорожской области
Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Россия. ДНР. Поселок Никольское. Хор Николо-Васильевского монастыря во время пасхальной службы на территории монастыря
Фото: Олег Варов/пресс-служба патриарха Московского и всея Руси/ТАСС
Россия. Москва. Космонавты Роскосмоса Алексей Зубрицкий, Сергей Рыжиков и Иван Вагнер (слева направо) во время поздравления патриархом Московским и всея Руси Кириллом с православной Пасхой в режиме видеоконференции
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Пасхальное богослужение в лютеранской церкви Святой Анны в Санкт-Петербурге