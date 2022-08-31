Благими намерениями выстлана дорога в ад: «Ветераны России» о Горбачеве «Ветераны России» назвали Горбачева «могильщиком» СССР

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

Михаил Горбачев

Бывшего президента СССР Михаила Горбачева можно назвать «могильщиком» своей страны, заявила организация «Ветераны России» в своем пресс-релизе, который оказался в распоряжении NEWS.ru. В организации отметили, что Горбачев, как руководитель государства, должен был просчитывать последствия своих шагов и те действия, которые он предпринимает на государственном посту. Однако его желание реформировать СССР привело страну к краху.

Пламенная, с комсомольским задором, любовь к власти сделала его не только участником похорон страны, первым и последним президентом СССР, но объективно — главным «могильщиком» государства. Таков с исторической точки зрения объективный результат всех его благих намерений, которые чуть позже назовут политикой «перестройки». Горбачев был обязан просчитывать последствия своих шагов. К сожалению, он относится к той категории политиков, про которых можно сказать, что их «благими намерениями выстлана дорога в ад», — отмечают ветераны.

По мнению ветеранов, «перестройка» и «гласность» запустили механизм социально-экономического и политического кризиса, в результате которого десятки миллионы граждан бывшего СССР потеряли работу, жилище, и лишились даже тех немногих социальных благ, которые им гарантировала советская система. Горбачев стал более популярным за пределами СССР, чем в собственной стране.

В 1990 году Михаил Горбачев был удостоен Нобелевской премии мира «в знак признания его ведущей роли в мирном процессе, который сегодня характеризует важную составную часть жизни международного сообщества» <...> В то время как немцы встречали Михаила Горбачева криками «Горби! Горби!», и он становился все более популярным за пределами СССР, в собственной стране он терял авторитет, — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что Горбачев поднялся на самую вершину политической власти и, «начав непродуманные реформы, стремительно скатил вниз». Ветераны также добавляют, что сам экс-глава СССР не считал себя «могильщиком» и обвинял в этом первого президента РФ Бориса Ельцина, который, в свою очередь, возлагал ответственность за развал страны на все того же Горбачева.

Михаил Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни на 92-м году жизни в Центральной клинической больнице в Москве. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище в родовом захоронении рядом с супругой Раисой.