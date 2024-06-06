«Билайн» оценил идею межрегиональной смены оператора с сохранением номера «Билайн»: идея смены оператора по стране с сохранением номера требует анализа

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Идея межрегиональной смены оператора (MNP) с сохранением номера требует глубокого анализа, заявили NEWS.ru в пресс-службе «Билайна». Там подчеркнули, что по данному вопросу ведут диалог с регуляторами рынка, другими операторами и заинтересованными сторонами. Представители компании уточнили, что межрегиональная смена оператора с сохранением номера потребует унификации тарифов в разных регионах.

Вопрос межрегионального MNP остается сложным из-за необходимости унификации тарифов и условий обслуживания в разных регионах страны. Мы призываем к более глубокому анализу этой инициативы с учетом всех возможных последствий для отрасли. Мы ведем диалог и сотрудничаем с регулятором рынка, другими операторами и заинтересованными сторонами для разработки и внедрения решений, которые будут в интересах всех участников рынка, — высказались в пресс-службе.

Аналитик Владимир Ульянов ранее предупредил, что старые сим-карты, которыми абонент уже не пользуется, могут оказаться у мошенников. По его словам, теоретически аферисты могут получить через них доступ к привязанным ранее банковским приложениям. Эксперт отметил, что лучше открепить все аккаунты от своего номера, если сим-карта потерялась или просто больше не используется.