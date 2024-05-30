Россиянам раскрыли опасность старых сим-карт Аналитик Ульянов: старыми сим-картами могут воспользоваться мошенники

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Старые сим-карты, которыми абонент уже не пользуется, могут оказаться у мошенников, рассказал «360» аналитик Владимир Ульянов. По его словам, теоретически аферисты могут получить через них доступ к привязанным ранее банковским приложениям.

Эксперт отметил, что лучше открепить все аккаунты от своего номера, если сим-карта потерялась или просто больше не используется. Однако в большинстве сервисов просто отвязать номер не получится, поскольку аккаунты не могут существовать сами по себе. Получается, что все равно остаются какие-то сервисы, привязанные к неактуальным телефонным номерам.

Если перестать пользоваться своим номером, спустя время оператор связи может его отключить и перепродать, объяснил аналитик. Новый владелец, в теории, может получить доступ к привязанным ранее сервисам, в том числе к банковским приложениям.

Что касается банковских приложений. Обычно там такие вещи отслеживаются. Тем не менее известны случаи, когда подобные схемы были реализованы, поэтому все-таки нужно остерегаться, — добавил Ульянов.

Главное — это держать свои аккаунты привязанными к актуальным номерам, чтобы была возможность восстановить учетную запись, заключил аналитик.

Ранее аналитик Эльдар Муртазин рассказал, что проблему «серых» сим-карт поможет решить персональная ответственность. По его словам, сегодня можно оформить тысячи сим-карт на одного человека, однако пользоваться ими будут другие люди и наказаний за это никаких нет.