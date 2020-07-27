Библиотеки уберут из общего доступа книги «18+»

https://static.news.ru/photo/9849e102-d032-11ea-9804-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Библиотеки при формировании фондов будут обязаны соблюдать требование о классификации, маркировке и выдаче книг в соответствии с возрастной категорией посетителей, следует из приказа Минкульта РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Библиотеки при формировании фондов должны соблюдать требование о классификации и маркировке информационной продукции по возрастным категориям, принимать меры по выдаче информационной продукции в соответствии с возрастом пользователей, а также пространственной изоляции фондов детской литературы от литературы для взрослых, — говорится в сообщении ведомства.

Также уточняется, что библиотеки, чьи посетители не достигли совершеннолетнего возраста, должны будут создавать условия, обеспечивающие недоступность для детей размещения книг «18+» или с текстовым предупреждением «запрещено для детей».

Контролировать исполнение приказа будет замминистра культуры РФ Ольга Ярилова.

Ранее NEWS.ru писал, что детям в возрасте до семи лет разрешили бесплатно посещать Эрмитаж.

Гражданство малышей не имеет значения, однако они должны находиться в сопровождении взрослых. Сопровождающим необходимо приобрести билет за полную цену.