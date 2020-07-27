Детям разрешили бесплатно посещать Эрмитаж

Государственный Эрмитаж восстанавливает функционирование после пандемии коронавируса. Первыми посетителями, которым разрешили бесплатный вход в музей, стали дети возрастом до семи лет.
Гражданство малышей не имеет значения, однако они должны находиться в сопровождении взрослых,
Дети смогут пройти только по маршрутам, на которых не предусмотрено экскурсионное обслуживание. Среди них два маршрута по главному музейному комплексу (входы со стороны Иорданской и Церковной лестниц), один по Главному штабу и один по Музею Императорского фарфорового завода.
В Зимний дворец Петра I, Дворец Меншикова и Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня» сходить пока не получится, так как их посещение возможно только в составе экскурсионной группы.
Кассир может попросить у сопровождающих документы, которые подтверждают возраст ребёнка. Руководство обещает в будущем расширить список льготных категорий посетителей.
Как писал NEWS.ru, с 27 июля в Петербурге возобновляется работа торгово-развлекательных центров, музеев, заведений общепита, детских садов. Соответствующие изменения внесены в постановление городских властей о мерах по противодействию распространению COVID-19.
При этом Государственный Эрмитаж и Русский музей в Петербурге открыли двери для посетителей 10 июля. Посетить музеи можно по электронным билетам. В самих залах организованы определённые маршруты. Кроме того, гости и сотрудники музея обязаны носить маски и перчатки, а также соблюдать необходимую социальную дистанцию.
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