Детям разрешили бесплатно посещать Эрмитаж

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Государственный Эрмитаж восстанавливает функционирование после пандемии коронавируса. Первыми посетителями, которым разрешили бесплатный вход в музей, стали дети возрастом до семи лет.

Гражданство малышей не имеет значения, однако они должны находиться в сопровождении взрослых, передают «Невские новости». Сопровождающим необходимо приобрести билет за полную цену.

Дети смогут пройти только по маршрутам, на которых не предусмотрено экскурсионное обслуживание. Среди них два маршрута по главному музейному комплексу (входы со стороны Иорданской и Церковной лестниц), один по Главному штабу и один по Музею Императорского фарфорового завода.

В Зимний дворец Петра I, Дворец Меншикова и Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня» сходить пока не получится, так как их посещение возможно только в составе экскурсионной группы.

Кассир может попросить у сопровождающих документы, которые подтверждают возраст ребёнка. Руководство обещает в будущем расширить список льготных категорий посетителей.

Как писал NEWS.ru, с 27 июля в Петербурге возобновляется работа торгово-развлекательных центров, музеев, заведений общепита, детских садов. Соответствующие изменения внесены в постановление городских властей о мерах по противодействию распространению COVID-19.

При этом Государственный Эрмитаж и Русский музей в Петербурге открыли двери для посетителей 10 июля. Посетить музеи можно по электронным билетам. В самих залах организованы определённые маршруты. Кроме того, гости и сотрудники музея обязаны носить маски и перчатки, а также соблюдать необходимую социальную дистанцию.