Безработица в России выросла до максимума за восемь лет

https://static.news.ru/photo/b8735a0a-c84c-11ea-80d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Безработных в России в июне 2020 года по сравнению с маем стало больше на 93 тысячи человек. В общей сложности нетрудоустроенных россиян в первом месяце лета было более 4,6 млн человек, или 6,2% экономически активного населения, следует из обнародованных данных Росстата.

Это — максимальное значение за последние восемь лет, передаёт «Интерфакс». Последний раз уровень безработицы в стране превышал 6% в марте 2012 года, тогда он равнялся 6,5%. Ровно 6% он составлял в январе 2013-го и в марте 2016-го.

В мае 2020 года проблемы с трудоустройством испытывали 6,1%, в апреле — 5,8%, а в марте — 4,7%.

Минимальным за всю историю наблюдений — а она началась в 1991 году — уровень безработицы был зафиксирован в августе 2019-го, тогда он составил 4,3%.

Численность безработных, официально зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости, в июне также выросла и составила около 2,8 млн человек. Из них 2,6 млн получали пособие по безработице.

По данным Росстата, численность экономически активного населения в июне 2020 года составила 74,7 млн человек, это 51% от населения страны.

Ранее NEWS.ru писал, что в России примерно 45% работодателей заявили о сокращении численности персонала в их компаниях на конец мая. В среднем под сокращение попали около 20% сотрудников.