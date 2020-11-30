Безработица в России в октябре снизилась до 6,3%

https://static.news.ru/photo/f7066052-3311-11eb-9965-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, спровоцированную пандемией коронавируса, в России зафиксировано восстановление спроса на труд. Безработица хоть и незначительно, но снизилась, следует из материалов Банка России.

Сокращение произошло в объёме 0,2% — с 6,5% в сентябре до 6,3% в октябре.

Вместе с тем хоть потребность в работниках и возросла, снижение конкуренции за вакансии происходило неравномерно. Косвенные данные указывают на то, что оно наблюдалось преимущественно среди низкоквалифицированных рабочих. Дефицит возник из-за оттока трудовых мигрантов.

Кроме того, стабильным остаётся спрос среди персонала, занятого в борьбе с коронавирусом, отмечает регулятор.

Ранее директор департамента занятости населения Минтруда Михаил Кирсанов сообщил, то в 2020 году людей, получающих пособия по безработице, в России стало больше в пять раз. Впрочем, он отметил, что это количество постепенно снижается.

Вместе с тем, как писал NEWS.ru, нехватки рабочих рук в сферах, где обычно трудились мигранты, можно избежать, если их заменят россияне. Однако для этого работодателям придётся предложить достойную зарплату и условия труда, заявил зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.