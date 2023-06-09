«Без паники»: военэксперт заявил, что F-16 на Украине ждет судьба Leopard Военэксперт Дандыкин: F-16 на Украине ждет судьба танков Leopard, их встретят и сожгут ВС России

Фото: US Air Force

Поставки Украине американских истребителей F-16 — не повод паниковать, в соседней стране их встретят и сожгут Вооруженные силы России, рассказал NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что F-16 ВС РФ уничтожат так же, как и немецкие основные боевые танки Leopard.

Без паники. F-16 на Украине ждет судьба танков Leopard — их встретят и сожгут Вооруженные силы России. Наша техника позволяет контролировать всю территорию Украины, все просматривать. F-16 встретят, в первую очередь, российские «сушки»: Су-35, Су-30, Су-27, не забываем про МиГ-31. Им вполне по зубам F-16. У нас есть ЗРК С-400. Думаю, что Киев убедился, что наша ПВО — одна из сильнейших в мире, — считает Дандыкин.

Он усомнился в том, что ВСУ попытаются навязать ВКС РФ воздушные бои с F-16. По словам эксперта, Киев собирается использовать F-16 в первую очередь как носители крылатых ракет большой дальности.

Прежде всего, F-16 ВСУ будут использовать в качестве носителей крылатых ракет большой дальности, вряд ли они вступят в воздушный бой с нашими истребителями. Нам нужно сбивать F-16 так же, как и сбиваем оставшиеся самолеты ВСУ. ВСУ действительно могут получить F-16. У нас опытные летчики, есть летчики-асы, предстоит боевая работа, — резюмировал Дандыкин.

Ранее экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Украина получит истребители F-16 уже через два-три месяца, при этом наступление ВСУ должно осуществляться на имеющейся технике, передает РИА Новости. При этом он акцентировал внимание на том, что перед саммитом НАТО должно произойти «нечто, что покажет: Украина достойна доверия».

Военные аналитики Джон Хен и Уильям Кортни написали в статье для Defense News, что передача Киеву новых самолетов F-16 модификации Block 70 оказывается слишком дорогой для США. В издании уточнили, что один истребитель F-16 обходится Вашингтону в $200 млн. Эксперты отметили, что в долгосрочной перспективе ВВС Украины могут рассчитывать на постоянный приток старых истребителей американского и европейского производства.