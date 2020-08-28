«Берлин наш»: в соцсетях объяснили, почему немцы кричали лозунг «Путин!»

https://static.news.ru/photo/38e940e6-ea7b-11ea-95c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Zeitz via www.imago-image/www.imago-images.de/Global Look Press

Пользователи соцсетей обсуждают поведение митингующих в Берлине, которые скандировали лозунг «Путин!». Россиян и удивило, и рассмешило такое поведение.

Акция протеста против мер по борьбе с коронавирусом прошла в Берлине накануне. Некоторые из митингующих держали в руках российские флаги, а в какой-то момент толпа стала хором скандировать «Путин!». На вопрос «почему?» митингующие ответили, что Путин «может надавить» на Трампа.

Россияне в шутливой форме предположили иные варианты объяснения такого поведения немцев. Одни решили, что немцы хотят заполучить российскую вакцину. Другие удивились, как много у Путина поклонников. «Хотят избрать Путина канцлером», приводит подборку комментариев URA.RU.

«Кажется, я знаю, против кого канцлер Меркель введёт санкции после сегодняшнего митинга в Германии», пошутила одна из пользователей ВК. С тем, что Путин велик. а «народ врать не будет», согласились и другие.

«Короче, Берлин наш», завершил дискуссию один из пользователей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники правоохранительных органов Берлина задержали несколько десятков человек в ходе акции протеста против ограничений, вызванных коронавирусом. На улице Унтер ден Линден, где находится российское посольство, произошли столкновения с полицией.