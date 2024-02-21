Baza: жена депутата Демина обвинила его в домашнем насилии

Фото: ideputat.er

Валерий Демин

Telegram-канал Baza сообщил, что жена московского муниципального депутата Валерия Демина Анастасия обвинила супруга в насилии. По данным канала, 20 февраля женщина попала в больницу с ушибами и заявила, что дома ее избил муж.

Baza со ссылкой на слова пострадавшей сообщает, что Демин был очень рассержен из-за того, что жена почти не занимается работой по дому из-за сломанной руки, и накинулся на нее. По информации канала, в семье давно напряженные отношения: у мужчины есть любовница, а причиной срыва может быть то, что жена ему надоела. Также Baza сообщает, что ранее Демин был в зоне проведения СВО и вернулся домой в отпуск.

По данным сайта проекта «Найди своего депутата», принадлежащего партии «Единая Россия», Демин состоит в совете депутатов муниципального округа Бабушкинский.

Женат, воспитываю троих деток. Активный участник проектов «Безопасная столица», «Народный контроль», участник рабочей группы по контролю за капитальным ремонтом многоквартирных домов по СВАО. Активный участник движений «Антидилер», «Родительское сопротивление», — указано на сайте.

Ранее сообщалось, что житель Приморья, осужденный на 24 года за убийство и изнасилование матери двоих детей, вернулся домой после трехмесячного участия в СВО. При этом мужчина провел в зоне СВО меньше времени, чем предусмотрено контрактом.