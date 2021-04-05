Барецкий о популярности мата: интеллигенция давно сравнялась с быдлом

Согласно исследованию «Медиалогии», после того как в силу вступил закон, обязывающий соцсети удалять ненормативную лексику, мата в Интернете стало только больше. NEWS.ru поговорил с шоуменом и, по его собственному признанию, человеком, постоянно ругающимся матом, Станиславом Барецким, который объяснил, почему это произошло, а также рассказал о том, плохо ли, что мат стал популярен у интеллигенции.

— С чем, на ваш взгляд, связан всплеск матершины в соцсетях?

— Запрет на мат периодически возникает. Я помню, если не с 90-х, то с начала нулевых точно. Мат время от времени пытаются запретить то в музыке, то ещё где-то. Виталий Милонов, ещё какие-то непонятные депутаты это всё время обсуждают. Любой запрет в нашей стране чреват возобновлением интереса к вопросу. Я считаю, что год назад мат отступил — у молодежи появился другой сленг: «краш», «маш» и так далее. Теперь мат вернулся. Я бы вообще мат легализовал, чтобы всё называть своими именами.

К сожалению, у нас чиновники взяли курс на запреты. Ничего позитивного они предоставить не могут. Я не спорю, что-то делать нужно, но всем понятно, что запрет на мат в соцсетях не сработает — это смешно. Единственный выход: закрывать соцсети и обрубать Интернет. Тогда мы откатимся назад в Советский Союз. Ну, может быть, это и хорошо. Откатимся и опять начнём подниматься.

Я человек, постоянно ругающийся матом, потому что родился во времена, когда он был очень популярным. Это был второй язык, но не в общественной среде, а в среде «районов-кварталов». Теперь же мат популярен и среди интеллигенции. Он и раньше среди интеллигенции был популярен, примерно в конце нулевых, когда была мода на гопничество, все ходили в каких-то кепочках, устраивали дискотеки 90-х и прочее. Однако тогда в это играли. Сейчас же мат используют как выражение недовольства постоянными запретами.

— Это плохо, то, что у интеллигенции стал популярен мат?

— Меня напрягает, когда, например, вполне интеллигентные девушки начинают в соцсетях ругаться матом. Я не понимаю, зачем это нужно. Матом всё же должен ругаться человек, имеющий отношение к миру дна, к миру альтернативы. Интеллигенция должна показывать пример, но уже давно этого не делает. Они сравнялись с обычным быдлом.

Стас Барецкий stas_bareckiy/instagram.com

— Вы хотите сказать, что то, что матом стали ругаться больше на фоне его запрета — это такая обратная реакция?

— Да, ответка. Возвращается шансон, за что я ратую. Мне эта музыка очень нравится. Для молодёжи есть матный рэп и так далее. Надо сказать, что люди в Кремле всё время тормозят. Меня бы поставили политтехнологом за хорошую зарплату, я бы им нормальные идеи предложил: я чувствую простой народ. Дал бы ему то, чего он хочет. А дают всё время не то, что надо. Мат запрещают, а «Дом-2» перезапускают. Он уже неинтересен, набил оскомину, но его перезапускают как-будто бы назло всем. Это раздражает народ, а ему надо давать новые радости. Мало того что пандемия, из-за которой кругом запреты, так ещё и мат запрещают. Руководящая каста, элита решила, что они всё что угодно могут делать, всё запретить «простолюдинам», но эти «простолюдины» тоже не дураки, хлебнули свободы и лишаться её уже не хотят.

— Вы считаете, что никаких ограничений не нужно? Даже для детей?

— Вы знаете, маленькие дети сейчас так часто ругаются. Идёшь мимо детской площадки, и оттуда мат слышится. Это не от общественности, дети не смотрят телевизор, который источник мата. Это всё от родителей. Мама с папой выпивают, ругаются, орут друг на друга, он это слышит. Это не из Интернета.

— А как же YouTube? Там мат повсеместен, у тех же популярных рэперов.

— Да эта популярность рэперов не особо торкает. Это ширпотреб, а не как что-то, оставшееся в веках, вроде Цоя. Ну кто там? Моргенштерн есть.

— Вот — он же использует мат.

— Использует, но половина слов у него непонятна, к счастью. Сам по себе мат от него особо не воспринимается. Мат воспринимается, когда сказано вкусно, жирно. Не когда какой-то рэпер под нос бубнит матные слова, коверкает и картавит их. Ничего не поделаешь: Моргенштерн — это веяние американских рэперов-гангстеров. Такое сейчас популярно. Мы впитываем самое отвратительное.

— Кто в итоге победит — матерящиеся в Интернете или депутаты?

— Запретить мат не получится. Можно только отключить соцсети. Мы скатимся, но может быть так и лучше. У России свой путь. Тут должны по улице медведи ходить, водка-селёдка... Многим это понравится. Я часто слышу разговоры о том, что народ восстанет из-за отключения Интернета, но я всегда отвечаю, что никто не восстанет. Люди будут пользоваться кнопочными телефонами, смотреть телевизор и будут довольны.