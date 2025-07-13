Баклажаны в аэрогриле с чесноком — что-то нереально вкусное и простое

Если ищете простой и вкусный рецепт баклажанов, которые можно готовить все лето, этот вариант с чесноком и укропом точно для вас. Запеченные в аэрогриле кружочки баклажанов получаются румяными с хрустящей корочкой и мягкой серединкой. Такое блюдо отлично подходит и как самостоятельная закуска, и как гарнир к мясу или рыбе.

Ингредиенты

Баклажаны — 2 шт.

Укроп — 15–20 г

Чеснок — 3–4 зубчика

Маринад

Растительное масло — 2–3 ст. л.

Куркума — 0,25 ч. л.

Сушеный орегано — 0,25 ч. л.

Соль, черный молотый перец — по вкусу

Приготовление

Вымойте баклажаны и обсушите. Нарежьте кружочками толщиной около 1 см. Приготовьте маринад, смешав растительное масло, куркуму, орегано, соль и перец. Кулинарной кисточкой смажьте баклажанные кружочки маринадом и оставьте на 5–10 минут. Выложите баклажаны на решетку аэрогриля и готовьте 10 минут при температуре 200°C. Кружочки должны получиться снаружи слегка хрустящими, а внутри — мягкими. Время может варьироваться в зависимости от техники. Пока баклажаны остывают, мелко нарежьте укроп и пропустите чеснок через пресс. Смешайте их вместе. Выложите чесночно-укропную смесь на каждый кружок баклажана и оставьте на 10 минут, чтобы аромат полностью раскрылся.

Готовые баклажаны подавайте как самостоятельное блюдо или в качестве закуски к шашлыку и запеченному мясу. Приятного аппетита!

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