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13 июля 2025 в 10:15

Баклажаны в аэрогриле с чесноком — что-то нереально вкусное и простое

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если ищете простой и вкусный рецепт баклажанов, которые можно готовить все лето, этот вариант с чесноком и укропом точно для вас. Запеченные в аэрогриле кружочки баклажанов получаются румяными с хрустящей корочкой и мягкой серединкой. Такое блюдо отлично подходит и как самостоятельная закуска, и как гарнир к мясу или рыбе.

Ингредиенты

  • Баклажаны — 2 шт.
  • Укроп — 15–20 г
  • Чеснок — 3–4 зубчика

Маринад

  • Растительное масло — 2–3 ст. л.
  • Куркума — 0,25 ч. л.
  • Сушеный орегано — 0,25 ч. л.
  • Соль, черный молотый перец — по вкусу

Приготовление

  1. Вымойте баклажаны и обсушите. Нарежьте кружочками толщиной около 1 см.
  2. Приготовьте маринад, смешав растительное масло, куркуму, орегано, соль и перец.
  3. Кулинарной кисточкой смажьте баклажанные кружочки маринадом и оставьте на 5–10 минут.
  4. Выложите баклажаны на решетку аэрогриля и готовьте 10 минут при температуре 200°C.
  5. Кружочки должны получиться снаружи слегка хрустящими, а внутри — мягкими. Время может варьироваться в зависимости от техники.
  6. Пока баклажаны остывают, мелко нарежьте укроп и пропустите чеснок через пресс. Смешайте их вместе.
  7. Выложите чесночно-укропную смесь на каждый кружок баклажана и оставьте на 10 минут, чтобы аромат полностью раскрылся.

Готовые баклажаны подавайте как самостоятельное блюдо или в качестве закуски к шашлыку и запеченному мясу. Приятного аппетита!

Когда хочется чего-то свежего и необычного к чаю, я всегда вспоминаю этот потрясающий лимонный пирог. Он такой воздушный и ароматный, что мгновенно переносит меня на солнечные улочки Италии!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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