Баклажаны в аэрогриле с чесноком — что-то нереально вкусное и простое

Если ищете простой и вкусный рецепт баклажанов, которые можно готовить все лето, этот вариант с чесноком и укропом точно для вас. Запеченные в аэрогриле кружочки баклажанов получаются румяными с хрустящей корочкой и мягкой серединкой. Такое блюдо отлично подходит и как самостоятельная закуска, и как гарнир к мясу или рыбе.
Ингредиенты
- Баклажаны — 2 шт.
- Укроп — 15–20 г
- Чеснок — 3–4 зубчика
Маринад
- Растительное масло — 2–3 ст. л.
- Куркума — 0,25 ч. л.
- Сушеный орегано — 0,25 ч. л.
- Соль, черный молотый перец — по вкусу
Приготовление
- Вымойте баклажаны и обсушите. Нарежьте кружочками толщиной около 1 см.
- Приготовьте маринад, смешав растительное масло, куркуму, орегано, соль и перец.
- Кулинарной кисточкой смажьте баклажанные кружочки маринадом и оставьте на 5–10 минут.
- Выложите баклажаны на решетку аэрогриля и готовьте 10 минут при температуре 200°C.
- Кружочки должны получиться снаружи слегка хрустящими, а внутри — мягкими. Время может варьироваться в зависимости от техники.
- Пока баклажаны остывают, мелко нарежьте укроп и пропустите чеснок через пресс. Смешайте их вместе.
- Выложите чесночно-укропную смесь на каждый кружок баклажана и оставьте на 10 минут, чтобы аромат полностью раскрылся.
Готовые баклажаны подавайте как самостоятельное блюдо или в качестве закуски к шашлыку и запеченному мясу. Приятного аппетита!
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