Wildberries сообщила о визите Бакальчук к следователям в Петербурге Бакальчук дала «развернутые показания» следователям по делу о пожаре в Шушарах

Фото: СК РФ

Пресс-служба Wildberries в комментарии NEWS.ru сообщила, что основательница и гендиректор компании Татьяна Бакальчук дала развернутые показания в Следственном комитете Санкт-Петербурга. Вероятно, визит связан с пожаром на складе WB в Шушарах. Представители маркетплейса отметили, что визит Бакальчук в Петербург состоялся 22-23 января.

22-23 января основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Владимировна Бакальчук работала в Санкт-Петербурге. Татьяна Бакальчук дала развернутые показания в Следственном Комитете Санкт-Петербурга и подчеркнула, что компания Wildberries заинтересована в скорейшем установлении причин произошедшего и оказывает всяческое содействие следствию, — отметили в пресс-службе Wildberries.

Ранее замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявил, что Минпромторг находит странным факт работы склада компании в Шушарах. Он отметил, что ведомство имеет данные о том, что помещение не прошло необходимые процедуры приемки. По словам Евтухова, по данному вопросу ожидаются дополнительные разбирательства.

Крупный пожар на складе онлайн-ретейлера Wildberries в Шушарах произошел на прошлой неделе. В момент инцидента в здании находилось около 1200 человек, официальная информация о пострадавших не поступала. Горящий склад попал на видео, снятое пассажирами летевшего в Петербург самолета. Склад выгорел полностью менее чем за два часа, возбуждено уголовное дело.

Спустя неделю после инцидента на связь впервые вышла генеральный директор маркетплейса Татьяна Бакальчук. Она опубликовала видеообращение к продавцам, партнерам и клиентам, в котором поблагодарила всех за поддержку компании в сложный период, а также заверила, что пожар стал испытанием и для предприятия, и для нее лично.