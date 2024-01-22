Минпромторг обнаружил странный момент со сгоревшим складом Wildberries Минпромторг: сгоревший склад Wildberries не прошел необходимые процедуры приемки

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

Минпромторг находит странным факт работы сгоревшего склада Wildberries в Шушарах, так как он не прошел все необходимые процедуры приемки, заявил в эфире телеканала «Россия 24» замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Он добавил, что по этому вопросу ожидаются дополнительные разбирательства.

То, что мы знаем про этот центр Wildberries (в Шушарах — ред.) — странно, что он работал, но еще, как я понимаю, не был принят и не прошел все необходимые процедуры. <...> Я думаю, что по этому поводу будут еще отдельные разбирательства, — сказал Евтухов.

Генеральный директор маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук спустя неделю после пожара на складе компании в Шушарах выпустила видеообращение к продавцам, партнерам и клиентам. Она выразила благодарность всем, кто поддерживает маркетплейс в сложный период, а также заверила, что пожар стал испытанием и для предприятия, и для нее лично.

Крупный пожар на складе онлайн-ритейлера Wildberries в Шушарах произошел на прошлой неделе. В момент инцидента в здании находилось около 1200 человек, официально о пострадавших не сообщалось. Горящее помещение попало на видео, которое сняли пассажиры следовавшего в Санкт-Петербург самолета. Склад выгорел полностью менее чем за два часа, возбуждено уголовное дело.