https://static.news.ru/photo/cb8d1326-6db9-11ea-8073-fa163e074e61_660.jpg Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

Группа российских сенаторов и депутатов разработала законопроект, который вводит отчисления селекционерам растений за использование продуктов их труда.

Как передаёт «Парламентская газета», в настоящий момент хозяйства любых размеров и с любыми посевными площадями могут безвозмездно пользоваться семенами новых растений, полученных путём селекции. Законопроект предлагает оставить эту привилегию только крестьянским и фермерским хозяйствам, остальные должны будут платить так называемые роялти.

Комитет Совфеда по природопользованию и аграрно-продовольственной политике на заседании 24 марта рекомендовал Госдуме принять документ во втором чтении. Перечень видов растений, которых коснётся норма об авторских правах, предлагается определять кабмину.

Считаю, что закон хороший, важный и нужный <...>. Потому что если композитор, сочинивший песню, пожизненно имеет авторские права на неё и получает деньги, почему семеновод не может этого же делать? — отметил один из авторов законопроекта сенатор Алексей Майоров.

Майоров также подчеркнул, что вопросы поддержки семеноводства Совет Федерации РФ держит на особом контроле, а проект закона об авторских правах должен способствовать решению стоящих перед отраслью задач.

Ранее NEWS.ru писал об инициативе группы российских сенаторов, которые предложили штрафовать граждан за растущий на личных участках борщевик.