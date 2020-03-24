Группа российских сенаторов и депутатов разработала законопроект, который вводит отчисления селекционерам растений за использование продуктов их труда.
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Комитет Совфеда по природопользованию и аграрно-продовольственной политике на заседании 24 марта рекомендовал Госдуме принять документ во втором чтении. Перечень видов растений, которых коснётся норма об авторских правах, предлагается определять кабмину.
Считаю, что закон хороший, важный и нужный <...>. Потому что если композитор, сочинивший песню, пожизненно имеет авторские права на неё и получает деньги, почему семеновод не может этого же делать? — отметил один из авторов законопроекта сенатор Алексей Майоров.
Майоров также подчеркнул, что вопросы поддержки семеноводства Совет Федерации РФ держит на особом контроле, а проект закона об авторских правах должен способствовать решению стоящих перед отраслью задач.
Ранее NEWS.ru писал об инициативе группы российских сенаторов, которые предложили штрафовать граждан за растущий на личных участках борщевик.
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