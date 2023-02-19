Автор песни «333» рассказал об угрозах с Украины Автор хита «333» Ванюшкин заявил, что ему и его семье угрожают с Украины

Фото: avanyushkin/vk.com

Александр Ванюшин

Музыкант из Тамбова Александр Ванюшин, сочинивший и исполнивший хит спецоперации «333», рассказал РИА Новости, что ему и его семье поступают угрозы с Украины. По словам мужчины, такая реакция показывает, что свою задачу он «все-таки выполнил, пусть даже со своей гармошкой».

Угрожают всей моей семье. Видимо, они не дремлют и контролируют даже наши песни. Сначала моей жене начали писать и ее запугивать, потом они стали ей звонить. <...> Они ей сказали, что меня доставят к ней в мешке для товаров Т9 (для трупов), — сказал Ванюшкин.

Музыкант также записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому

Как тебе «Триста тридцать три»? Ты мне угрожаешь. Что, задели наши гармошки? Или они посильнее, чем твои ракеты или даже не твои солдаты, — поинтересовался Ванюшкин у украинского лидера.

Ранее сообщалось, что ученики школы искусств из города Котовска Тамбовской области спели песню «333» вместе с ее автором, а также мэром Алексеем Плахотниковым. В администрации города рассказали, что дети по собственной инициативе разучили песню, чтобы таким образом поддержать своих родственников-военнослужащих.