Автомобильный эксперт оценил качество индийских машин Автоэксперт Субботин: качество индийских машин оставляет желать лучшего

Фото: Hindustan Times/imago stock&people/Global Look Press

Индия производит много автомобилей, но их качество остается невысоким, рассказал NEWS.ru автоэксперт, ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин, комментируя перспективы поставок машин из этой страны. По его словам, большинство индийских автомобилей — это «недоделки».

Индия действительно производит большое количество автомобилей. Однако их качество по-прежнему оставляет желать лучшего: по сути, львиная доля выпускаемых ими автомобилей — откровенные недоделки, — утверждает Вячеслав Субботин.

По словам автоэксперта Михаила Пальмова, в Индии есть три крупных автопроизводителя: Tata Motors, Mahindra & Mahindra и Maruti Suzuki. При этом Tata Motors является владельцем британской компании Jaguar Land Rover, а Mahindra до недавнего времени имела контрольный пакет акций южнокорейского SsangYong, недавно переименованного в KG Mobility.

Ранее в правительстве заявили, что с 1 апреля в РФ изменяется система расчета платежа при ввозе автомобилей из стран Евразийского экономического союза. Главное изменение — если машина была растаможена в одном из государств ЕАЭС по заниженной стоимости, то при ее ввозе в Россию придется доплатить разницу.