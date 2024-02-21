Индия производит много автомобилей, но их качество остается невысоким, рассказал NEWS.ru автоэксперт, ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин, комментируя перспективы поставок машин из этой страны. По его словам, большинство индийских автомобилей — это «недоделки».
Индия действительно производит большое количество автомобилей. Однако их качество по-прежнему оставляет желать лучшего: по сути, львиная доля выпускаемых ими автомобилей — откровенные недоделки, — утверждает Вячеслав Субботин.
По словам автоэксперта Михаила Пальмова, в Индии есть три крупных автопроизводителя: Tata Motors, Mahindra & Mahindra и Maruti Suzuki. При этом Tata Motors является владельцем британской компании Jaguar Land Rover, а Mahindra до недавнего времени имела контрольный пакет акций южнокорейского SsangYong, недавно переименованного в KG Mobility.
Ранее в правительстве заявили, что с 1 апреля в РФ изменяется система расчета платежа при ввозе автомобилей из стран Евразийского экономического союза. Главное изменение — если машина была растаможена в одном из государств ЕАЭС по заниженной стоимости, то при ее ввозе в Россию придется доплатить разницу.