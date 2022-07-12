Согласно прогнозу PricewaterhouseCoopers, российский авторынок восстановится уже к 2024 году. Более того, к концу 2022 года эксперты ожидают роста продаж новых автомобилей до 1 млн экземпляров. Основанием для такого оптимизма стало то, что большинство ведущих автобрендов не закрыли представительства в РФ, а лишь приостановили их работу. А что будет, если исход крупных игроков возобновится? Останется надеяться только на автопром Китая? NEWS.ru выбрал несколько любопытных моделей из Индии, которые могли бы понравиться россиянам.
Индийский автомобильный рынок входит в пятерку важнейших в мире: в 2021 году там было реализовано 3,08 млн автомобилей. Как и в России, все наиболее востребованные модели локализованы. Как и в России, серьезную долю продаж оккупировали южнокорейские бренды, есть три национальных лидера автопрома — лидирующие позиции занимает продукция Maruti Suzuki, в спину этому совместному предприятию дышат Tata и Mahindra. Основную долю составляют субкомпактные модели длиной до 4 метров и мощностью до 150 л.с. — для таких субкомпактов индийское законодательство предусматривает низкие налоги.
Изучение ценовой политики индийских автозаводов приводит к любопытному выводу: благодаря актуальному курсу рубля к рупии (на момент написания статьи — 0,73 рубля за 1 рупию) многие новые модели в хорошей комплектации вполне реально привезти в Россию, при этом «уложившись» в 2 млн рублей, с учетом доставки и «растаможки».
Kia Sonet
Один из ярких представителей «доналоговой» категории, созданный корейцами специально для Индии и пока нигде более не известный. Длина — 3995 мм при колесной базе в 2500 мм. Моторы — бензиновый 1,2 мощностью 83 л.с. 1,2 л (83 л.с.), трехцилиндровый турбомоторчик объёмом 1 л (120 л.с.) и 100-сильный турбодизель объёмом чуть меньше 1,5 л. Не особо впечатляющие цифры, но не стоит забывать, что весит Sonet в самой «снаряженной» опциями версии всего 1233 кг.
Кроме крайне удачного дизайна стоит отметить вполне гуманный по размерам четырехместный салон с богатым набором опций, полноценный багажник в 392 литра и дорожный просвет в 21 см. Увы, привод только передний — это характерно для подавляющего большинства «доналоговых» машин в Индии. Цена — от 715 000 до 1 369 000 рупий.
Skoda Kushaq
Этот кроссовер (увы, тоже моноприводный) был показан два года назад, как будущая глобальная модель и официальные представители чешской марки подтверждали, что планы поставлять Kushaq в Россию были.
Идеологически разработанный на современной платформе MQB-А0 Kushaq очень близок к Sonet, только не попадает в «доналоговую» нишу: он на целых 225 мм длиннее льготного лимита, остальные пропорции сопоставимы Моторы — от 110 до 150 л.с..
Автомобиль становится куда интереснее, если прицениться: самая «упакованная» модификация стоит в Индии 1,7 млн рупий, то есть 1,2 млн рублей по курсу на июль 2022 года. Малокубатурные моторы обещают гуманные тарифы на «растаможку» (около 580 000 рублей для 110-сильной версии), в итоге цена богато оснащенной модификации Skoda Kushaq с учетом доставки и оформления документов может выйти меньше 1,9 млн рублей.
Nissan Magnite
Изначально этот субкомпактный кроссовер задумывался, как новая глобальная модель бренда Datsun, но был скоропостижно переименован в Nissan, поскольку марку Datsun решили снова закрыть. Вообще, российское представительство Nissan уже давно нуждается в новинках и свежий доступный кроссовер с удачным дизайном пришелся бы в России очень кстати.
Длина Magnite — 3998 мм. Дорожный просвет — 205 мм. Поскольку автомобиль задумывался, как доступный, даже в списке опций нет хитрых систем безопасности или сенсорных панелей вместо приборов. Зато есть 100-сильная версия с вариатором и цена — около 650 тысяч рублей (без учета растаможки и доставки).
Tata Harrier
В России бренд Tata пока известен лишь тем, что в свое время купил с потрохами британский Jaguar Land Rover. Среднеразмерный кроссовер Harrier — логичное воплощение лежащих на поверхности идей. Он базируется на платформе D8 от Land Rover Discovery Sport и Range Rover Evoque, правда, с серьезными коррекциями в сторону индийской специфики: многорычажную заднюю подвеску заменили на полузависимую и отказались от полноприводных модификаций.
Под капотом 2-литровый турбодизель (170 л.с. и 350 Нм) Kryotec. Есть модификация с «автоматом». Среди любопытных опций — раздельные сиденья второго ряда, мультимедийная система с 8,8-дюймовым экраном и 9-полосная акустика JBL. Цены в Индии — от 1,3 до 1,7 млн рупий.
Mahindra Scorpio
Корреляции с Россией есть и в родословной полноценного рамного внедорожника Mahindra Scorpio, буквально только что дебютировавшего в Индии во втором поколении: в середине 2000-х ГАЗ всерьез рассматривал вариант организации сборки первого поколения Scorpio в России для конкуренции с УАЗ «Патриот». Правда, предыдущее воплощение выглядело несколько специфично, поскольку было разработано индийскими специалистами без привлечения лидеров индустрии.
Второе поколение стало чуть более «продвинутым». При сохранении концепции классического рамного внедоржника Scorpio получил дизайн от Pininfarina, и это заметно: чего только стоит стилизованный хвост скорпиона, вписанный в отделку ободка бокового окна. Габариты новинки — 4662 мм в длину, 1917 мм в ширину, колесная база 2750 мм — уверенный представитель среднеразмерного сегмента. Моторы — от 132 до 203 л.с., есть модификация с «автоматом». И если уже заявлен выход на рынки Австралии и Новой Зеландии, почему бы не рассмотреть и Россию? Цены, благодаря выгодному курсу рубль/рупия можно выдержать в разумных пределах: с учетом таможенного оформления (примерно 410 000 рублей для 203-сильной версии), итоговая стоимость хорошо укомплектованной полноприводной модификации с АКП может составить около 2 млн, с погрешностью на расходы на доставку и оформление всех необходимых при ввозе документов.