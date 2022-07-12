Два миллиона с растаможкой: самые интересные автомобили из Индии На индийском авторынке оказалось немало недорогих моделей, способных заинтересовать россиян

Фото: Abhimanyu Kalsotra/ZUMAPRESS.com

Согласно прогнозу PricewaterhouseCoopers, российский авторынок восстановится уже к 2024 году. Более того, к концу 2022 года эксперты ожидают роста продаж новых автомобилей до 1 млн экземпляров. Основанием для такого оптимизма стало то, что большинство ведущих автобрендов не закрыли представительства в РФ, а лишь приостановили их работу. А что будет, если исход крупных игроков возобновится? Останется надеяться только на автопром Китая? NEWS.ru выбрал несколько любопытных моделей из Индии, которые могли бы понравиться россиянам.

Индийский автомобильный рынок входит в пятерку важнейших в мире: в 2021 году там было реализовано 3,08 млн автомобилей. Как и в России, все наиболее востребованные модели локализованы. Как и в России, серьезную долю продаж оккупировали южнокорейские бренды, есть три национальных лидера автопрома — лидирующие позиции занимает продукция Maruti Suzuki, в спину этому совместному предприятию дышат Tata и Mahindra. Основную долю составляют субкомпактные модели длиной до 4 метров и мощностью до 150 л.с. — для таких субкомпактов индийское законодательство предусматривает низкие налоги.

Изучение ценовой политики индийских автозаводов приводит к любопытному выводу: благодаря актуальному курсу рубля к рупии (на момент написания статьи — 0,73 рубля за 1 рупию) многие новые модели в хорошей комплектации вполне реально привезти в Россию, при этом «уложившись» в 2 млн рублей, с учетом доставки и «растаможки».

Kia Sonet

Один из ярких представителей «доналоговой» категории, созданный корейцами специально для Индии и пока нигде более не известный. Длина — 3995 мм при колесной базе в 2500 мм. Моторы — бензиновый 1,2 мощностью 83 л.с. 1,2 л (83 л.с.), трехцилиндровый турбомоторчик объёмом 1 л (120 л.с.) и 100-сильный турбодизель объёмом чуть меньше 1,5 л. Не особо впечатляющие цифры, но не стоит забывать, что весит Sonet в самой «снаряженной» опциями версии всего 1233 кг.

Кроме крайне удачного дизайна стоит отметить вполне гуманный по размерам четырехместный салон с богатым набором опций, полноценный багажник в 392 литра и дорожный просвет в 21 см. Увы, привод только передний — это характерно для подавляющего большинства «доналоговых» машин в Индии. Цена — от 715 000 до 1 369 000 рупий.

Фото: Пресс-служба Kia Kia Sonet

Skoda Kushaq

Этот кроссовер (увы, тоже моноприводный) был показан два года назад, как будущая глобальная модель и официальные представители чешской марки подтверждали, что планы поставлять Kushaq в Россию были.

Идеологически разработанный на современной платформе MQB-А0 Kushaq очень близок к Sonet, только не попадает в «доналоговую» нишу: он на целых 225 мм длиннее льготного лимита, остальные пропорции сопоставимы Моторы — от 110 до 150 л.с..

Автомобиль становится куда интереснее, если прицениться: самая «упакованная» модификация стоит в Индии 1,7 млн рупий, то есть 1,2 млн рублей по курсу на июль 2022 года. Малокубатурные моторы обещают гуманные тарифы на «растаможку» (около 580 000 рублей для 110-сильной версии), в итоге цена богато оснащенной модификации Skoda Kushaq с учетом доставки и оформления документов может выйти меньше 1,9 млн рублей.

Фото: Пресс-служба Skoda Skoda Kushaq

Nissan Magnite

Изначально этот субкомпактный кроссовер задумывался, как новая глобальная модель бренда Datsun, но был скоропостижно переименован в Nissan, поскольку марку Datsun решили снова закрыть. Вообще, российское представительство Nissan уже давно нуждается в новинках и свежий доступный кроссовер с удачным дизайном пришелся бы в России очень кстати.

Длина Magnite — 3998 мм. Дорожный просвет — 205 мм. Поскольку автомобиль задумывался, как доступный, даже в списке опций нет хитрых систем безопасности или сенсорных панелей вместо приборов. Зато есть 100-сильная версия с вариатором и цена — около 650 тысяч рублей (без учета растаможки и доставки).

Tata Harrier

В России бренд Tata пока известен лишь тем, что в свое время купил с потрохами британский Jaguar Land Rover. Среднеразмерный кроссовер Harrier — логичное воплощение лежащих на поверхности идей. Он базируется на платформе D8 от Land Rover Discovery Sport и Range Rover Evoque, правда, с серьезными коррекциями в сторону индийской специфики: многорычажную заднюю подвеску заменили на полузависимую и отказались от полноприводных модификаций.

Под капотом 2-литровый турбодизель (170 л.с. и 350 Нм) Kryotec. Есть модификация с «автоматом». Среди любопытных опций — раздельные сиденья второго ряда, мультимедийная система с 8,8-дюймовым экраном и 9-полосная акустика JBL. Цены в Индии — от 1,3 до 1,7 млн рупий.

Фото: Пресс-служба Tata Tata Harrier

Mahindra Scorpio

Корреляции с Россией есть и в родословной полноценного рамного внедорожника Mahindra Scorpio, буквально только что дебютировавшего в Индии во втором поколении: в середине 2000-х ГАЗ всерьез рассматривал вариант организации сборки первого поколения Scorpio в России для конкуренции с УАЗ «Патриот». Правда, предыдущее воплощение выглядело несколько специфично, поскольку было разработано индийскими специалистами без привлечения лидеров индустрии.

Фото: Пресс-служба Mahindra Mahindra Scorpio

Второе поколение стало чуть более «продвинутым». При сохранении концепции классического рамного внедоржника Scorpio получил дизайн от Pininfarina, и это заметно: чего только стоит стилизованный хвост скорпиона, вписанный в отделку ободка бокового окна. Габариты новинки — 4662 мм в длину, 1917 мм в ширину, колесная база 2750 мм — уверенный представитель среднеразмерного сегмента. Моторы — от 132 до 203 л.с., есть модификация с «автоматом». И если уже заявлен выход на рынки Австралии и Новой Зеландии, почему бы не рассмотреть и Россию? Цены, благодаря выгодному курсу рубль/рупия можно выдержать в разумных пределах: с учетом таможенного оформления (примерно 410 000 рублей для 203-сильной версии), итоговая стоимость хорошо укомплектованной полноприводной модификации с АКП может составить около 2 млн, с погрешностью на расходы на доставку и оформление всех необходимых при ввозе документов.