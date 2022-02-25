«Ведомости»: Автокомпании массово отказываются от поставок машин в Россию

Издание «Ведомости» со ссылкой на разосланные дилерам письма сообщило, что несколько зарубежных автокомпаний отказываются от поставок машин в российские дилерские центры с 24 февраля. В их числе Audi, Volkswagen, Skoda и Porsche.

Завершил отгрузки и британский Land Rover (принадлежит индийской Tata Motors), и попадут на российский рынок только те автомобили, которые на 24 февраля были уже в пути, - говорится в сообщении.

Кроме того, как пишет «Газета.ru» официальное представительство Jaguar Land Rover в России уведомило своих дилеров о приостановке отгрузок им автомобилей. До дилерских центров доберутся только те автомобили, которые уже прошли российскую таможню и готовятся к отгрузке со склада. Тем не менее, сколько продлится такая приостановка, пока неизвестно.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.

Европейский союз призвал Россию немедленно прекратить военную операцию против Украины и пригрозил ввести «самый жёсткий» пакет санкций.