Автомобилистам предложили 9 мая прикрепить на стёкла фото фронтовиков

https://static.news.ru/photo/c234ae54-7743-11ea-abcd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прикрепить фотографии участников Великой Отечественной войны к стёклам автомобилей 9 мая предложил сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Геннадий Иванов.

9 мая на стёклах многих автомобилей можно видеть наклейки «Спасибо деду за Победу!». Само собой напрашивается: рядом с наклейкой прикрепить фотографию конкретного деда, с указанием его фамилии, имени и отчества, — цитирует ТАСС Иванова.

По словам Иванова, это не будет являться альтернативой шествию «Бессмертного полка», а станет лишь дополнительным чествованием тех, кто спас страну от фашистов. Он добавил, что в связи с пандемией коронавируса традиционное шествие, скорее всего, будет перенесено на другую дату.

Как писал NEWS.ru, сейчас российские власти рассматривают два подхода к празднованию Дня Победы. Одни, которых условно олицетворяет столичный мэр Сергей Собянин, выступают за празднование Победы в любой обстановке. Мол, во время войны ситуация была куда сложнее, но и парады устраивали, и метро строили, а не закрывали. Их оппоненты, среди которых политическая молва выделяет нынешнего премьера Михаила Мишустина, выступают скорее за сворачивание прежних грандиозных планов торжеств и лоббируют перенос праздника в онлайн.