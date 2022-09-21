Автомат АК-12 доработали после применения в спецоперации Разработчик улучшил автомат АК-12 после его применения на Украине

Фото: Cliff Owen/CNP/Global Look Press

Президент АО «Концерн «Калашников» Алан Лушников заявил, что после применения в рамках спецоперации на Украине автомата АК-12 его доработали. Технические решения, позволившие сделать это, подобрали оперативно, отметил он в беседе с РИА Новости.

Лушников подчеркнул, что состоялось несколько совещаний по эксплуатации автомата. Так, в ходе спецоперации выяснилось, что лучше исключить режим отсечки по два выстрела. Также необходимо предусмотреть возможность установки на оружие двухстороннего управления режимами огня и регулируемой щеки приклада.

Концерн, как и всегда, оперативно отреагировал на эти замечания: в кратчайшие сроки мы подобрали технические решения, сделали опытный образец и продемонстрировали его представителям Минобороны России. Одобренные технические решения сейчас вводятся в конструкторскую документацию автомата, — пояснил президент концерна.

Лушников добавил, что доработанный АК-12 стал лучше предыдущей версии автомата.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин во время совещания с главами предприятий оборонно-промышленного комплекса заявил о необходимости 100-процентного импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе РФ. Глава государства призвал нарастить производственные мощности, избежав снижения качества продукции.