Автолюбителей предупредили, чего нельзя делать с коробкой-«автомат» Автоэксперт Рязанов: нельзя переключать АКПП на «нейтраль» при спуске и остановках

Фото pixabay.com

Автоматическая коробка передач в автомобиле является одним из наиболее затратных в ремонте элементов. Стоимость её починки может доходить до половины стоимости всего автомобиля. Как правильно эксплуатировать АКПП, чтобы не тратить лишние деньги, рассказал агентству ПРАЙМ технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.

По словам эксперта, в первую очередь, «автомат» следует прекратить использовать по аналогии с «механикой». Это означает, например, что при временных остановках и на спуске её не следует переводить в нейтральное положение.

Многие автомобилисты используют этот прием, чтобы сэкономить топливо, однако вместо этого прекращается подача масла в коробку передач, лишая ее необходимой смазки и поддержания оптимальной температуры, — отметил Рязанов.

Также не следует заводить автомобиль с АКПП, подталкивая его сзади. Буксировать такую машину необходимо при соблюдении ряда правил. В частности, скорость не должна превышать 30–40 километров в час — агрегат должен работать для обеспечения циркуляции смазки в трансмиссии. Кроме того, нельзя надолго оставлять автомобиль без движения в режиме Drive — в этом случае может произойти перегрев коробки.

Ранее сообщалось, что российская компания Ural Motorcycles, производящая мотоциклы с коляской, перенесёт сборочное производство из города Ирбит Свердловской области в Петропавловск из-за введения санкций. Завод продолжит работу, но будет сконцентрирован на производстве рам и элементов корпуса.