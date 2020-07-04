Автоэксперт: в России необходимо повысить скоростной лимит на трассах

https://static.news.ru/photo/3ade3bb6-be13-11ea-a512-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Увеличение скоростного режима на трассах только улучшает дорожную ситуацию, считает гендиректор Академии водительского мастерства Александр Каминский. По его мнению, рост лимита до 150 километров в час не увеличит аварийность на трассах.

В своё время глава Автодора после повышения скоростного режима на трассе М-4 привёл статистику, согласно которой аварийность снизилась на 30%. Тот эксперимент убедил нас, что высокая скорость не всегда опасна. Этот человек знает, что делает, и, по всей видимости, нынешнее повышение скорости может принести тоже положительные результаты. Но можно взять мировой передовой опыт, например, Германии, которая находится в лидерах по безопасности дорожного движения. На её магистралях вообще нет ограничения скорости, — заявил Александр Каминский в эфире НСН.

По его словам, водители ездят по трассам с комфортной для себя скоростью. Так, крейсерская скорость на большинстве машин эконом- и бизнес-класса составляет от 110 до 130 километров в час. Если сделать ограничение в 150 километров в час, вряд ли весь поток помчится с такой скоростью, считает автоэксперт.

Тем не менее повышение скоростного лимита на четырёх автотрассах — это малый результат для России. Сегодня все хорды Москвы сделаны под скорость в 110–120 километров в час, а на их отдельных участках ограничение существует до 60 километров в час. На МКАД, ТТК следует повысить скоростные ограничения, а также на всех дорогах, построенных как автомагистрали, заключил Каминский.

Как писал NEWS.ru, ранее глава государственной дорожной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко сообщил, что максимально разрешённую скорость на нескольких платных магистралях России могут увеличить до 150 километров в час. По его словам, речь идёт о трассах М-4 «Дон», М-11 «Нева» и о Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД).

Сейчас на платных участках трассы М-4 максимально допустимая скорость варьируется от 90 до 130 километров в час. На М-11 и на строящейся ЦКАД — ограничение в 130 километров.

Ранее NEWS.ru писал, что глава ГИБДД РФ предрёк нулевую смертность на платных дорогах страны.

Травматизм с летальным исходом на магистралях Автодора в 2019-м упал на 20%, а количество аварий — на 8%. Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предполагает, что смертность на шоссе в РФ к 2024-му снизится до четырёх случаев на 100 тысяч населения. Программа стала развитием одноимённого приоритетного проекта, запущенного в 2016-м. Он состоит из четырёх частей: «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Дорожная сеть», «Безопасность дорожного движения» и «Автомобильные дороги Минобороны России».

Региональные бюджеты за шесть лет выделят на финансирование проекта 4 трлн 139,1 млрд рублей. Федеральная казна добавит 440,9 млрд руб.