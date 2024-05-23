Автоэксперт указал на проблемы с дорожными камерами на подъеме в гору Автоэксперт Севостьянов: камеры на дорогах не должны мешать при подъеме в гору

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Появление камер на дорогах не должно становится источником заработка на водителях, заявил в беседе с «360» автоэксперт Андрей Севостьянов. Он также назвал некорректной идею об установке систем видеонаблюдения на самой низкой точке трассы.

При движении автомобиль должен набирать скорость, чтобы подняться наверх, а из-за наблюдения водители начинают тормозить, чтобы выполнить нормативы. В результате в середине подъема начинаются маневры с вагонами, что только вредит безопасности движения, — уточнил Севостьянов.

Вместо этого он предложил разместить камеры только на горизонтальных участках дорог. По мнению Севостьянова, такая мера повысит уровень безопасности на трассах, а не станет способом получения доходов в бюджет. Эксперт добавил, что световые табло и рекламные щиты отвлекают водителей. Он также призвал оставить предупреждающие таблички только в особо опасных местах, чтобы не мешать владельцам автомобилей.

Похожее мнение ранее высказал вице-президент Национального автомобильного союза, автоэксперт Ян Хайцеэр, который отмечал, что в правительстве стоит пересмотреть отношение к камерам фиксации правонарушений. Он указывал, что камеры должны предотвращать нарушения, а не регистрировать их.