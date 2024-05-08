Автоэксперт призвал пересмотреть отношение к дорожным камерам Автоэксперт Хайцеэр: дорожные камеры нужно устанавливать не ради денег

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нужно пересмотреть отношения к камерам фиксации правонарушений на дорогах, рассказал «360» вице-президент Национального автомобильного союза, автоэксперт Ян Хайцеэр. По его словам, при установке новых камер нужно думать о повышении уровня безопасности, а не о деньгах.

Количество камер постоянно пополняется, но здесь палка о двух концах. Когда власти регионов увеличивают их число, в первую очередь они думают о пополнении бюджета, потому что это быстрые деньги, — объяснил эксперт.

Хайцеэр отметил, что, с другой стороны, из-за увеличения числа дорожных камер повышается уровень безопасности, поскольку водители боятся штрафов. Также из-за них почти вдвое снизилась смертность на дорогах.

Водители чаще соблюдают ПДД уже не столько из-за страха получить штраф, сколько по привычке, добавил автоэксперт. Не исключено, что в будущем дорожные камеры станут убыточными, однако сейчас следует пересмотреть систему их установки. Камеры должны предотвращать нарушения, а не просто фиксировать их, подытожил Хайцеэр.

Ранее стало известно, что МВД России подготовило поправки в ГОСТ об обязательном добавлении российского триколора в правый нижний угол автомобильного номерного знака. Уточняется, что исключение сделают для красных номеров машин дипкорпуса.