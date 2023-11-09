Авиатор объяснил, почему Зеленский начнет заведомо провальное наступление Герой России Липовой: Зеленский начнет зимнее наступление ради западных денег

Фото: Офис Президента Украины

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что президент Украины Владимир Зеленский отдаст приказ о начале «заведомо провального» зимнего наступления ВСУ. Он не исключил, что Киев решится на очередную операцию «в надежде получить очередной транш» от западных стран.

Заявления Зеленского ничего не стоят, призваны только удерживать фокус внимания Запада на Украине в надежде получить очередной транш. Если ВСУ предпримут новую попытку начать крупномасштабное, заведомо провальное зимнее наступление, то закончится оно только потерей техники, личного состава и имиджа, как минувшим летом, — считает Липовой.

Накануне Зеленский заявил в интервью Reuters, что наступление ВСУ продолжится в этом году, как и в следующем. По его словам, сейчас украинская армия испытывает определенные трудности с контрнаступлением, хотя «некоторые люди» ожидали быстрого успеха.

По словам украинского лидера, Киев не добился успехов в контрнаступлении из-за того, что получил от Запада меньше вооружений, чем рассчитывал. Зеленский сказал, что в этом году ВСУ еще попробуют показать результат, также у Киева уже есть план на 2024-й, но он «не может поделиться» его деталями.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что между Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным нет никакого раскола. Чиновник сообщил, что не наблюдает каких-либо противоречий в военно-политическом руководстве страны. Ермак подчеркнул, что единая позиция властей заключается в том, что Украине нужна победа.

Слухи о разногласиях между Зеленским и Залужным появились на фоне публикаций в западных СМИ. Так, в интервью The Economist главком ВСУ заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик.