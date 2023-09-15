Авиапассажирам в РФ могут начать возмещать средства в случае атак БПЛА Глава ООП предложил возмещать авиапассажирам средства в случае атак БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Руководитель Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илья Зотов обратился к депутату Госдумы Марии Бутиной ввести закон, обязывающий авиакомпании компенсировать стоимость билетов пассажирам в случае атак беспилотников. Речь идет о случаях с опозданием на стыковочные рейсы из-за угроз атак, передают «Известия».

В августе — сентябре 2023 года такие случаи (отмена рейсов, перенаправление рейсов в другие аэропорты. — NEWS.ru) стали регулярными. Граждане опаздывают на стыковочные рейсы, теряют деньги и не могут в дальнейшем улететь в нужный пункт назначения. Если были приобретены невозвратные билеты, то денежные средства вернуть не представляется возможным, — сказал Зотов.

Он считает, что если такое нововведение будет принято, норма коснется и ситуаций, когда самолеты перенаправляют в другие аэропорты из-за непогоды.

Ранее сообщалось, что российская авиакомпания «Аэрофлот» не намерена изменять график своих рейсов в московском аэропорту Шереметьево из-за временных ограничений на полеты, вызванных инцидентами с беспилотными летательными аппаратами. В последние месяцы московские аэропорты стали ограничивать полеты в ночные и утренние часы из-за участившихся атак БПЛА.