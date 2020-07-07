Авария в Норильске стала одной из главных тревог россиян

https://static.news.ru/photo/9bf452da-c130-11ea-a494-fa163e074e61_660.jpg Фото: TRANSNEFT/facebook.com

Исследователи агентства «Крос» составили рейтинг доминирующих в российском обществе тревог и фобий, формируемых СМИ и жизненным опытом. Во втором квартале 2020 года в лидеры вышла боязнь потери работы и дохода. Экологическая катастрофа в Норильске оказалась на шестом месте.

Кроме того, в список вошли: страх вернуться в 90-е из-за ситуации с коронавирусом, боязнь «цифрового рабства» и штрафов за нарушение карантина, опасение изменений в образе жизни, — сообщает «МК в Красноярске».

В перечне также оказались тревоги о гонке вооружений, изменениях в Конституции, сорванном отпуске, недоверии к учёту больных коронавирусом и сомнения в оказании качественной медпомощи.

При составлении рейтинга учитывались медиаюнги — единицы измерения воспроизводства тревоги и её проникновения в СМИ и социальные сети.

Как писал NEWS.ru, Росприроднадзор произвёл расчёт ущерба экологии, нанесённый аварией в Норильске. В том числе вреда, причинённого водным объектам вследствие загрязнения на сумму 147 млрд рублей и почвам на сумму 738 млн рублей. Представители ведомства направили требования о добровольном возмещении ущерба экологии в АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания». Полная оценка последствий разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске будет подготовлена в августе. Об этом заявили в «Норникеле».

Чрезвычайное происшествие в Норильске произошло 29 мая. Тогда из резервуара Норильской ТЭЦ-3 «Норникеля» вылилось около 20–22 тысяч тонн нефтепродуктов. Они отравили почву и загрязнили реки, сделав их непригодными для планктона и рыбы. Сотрудники МЧС смогли локализовать распространение нефтепродуктов только к утру 5 июня.