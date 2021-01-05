Аваков: националисты не будут править в «ментовском» Харькове

https://static.news.ru/photo/69188c2c-504c-11eb-acc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatolii Stepanov/Global Look Press

Харьков всегда был «ментовским городом», поэтому там не будут править «националисты, бандюки и боковые авторитеты». Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Таким образом он отреагировал на шествие, посвящённое 112-й годовщине со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры. Оно прошло 1 января в Киеве и других городах Украины.

Харьков всегда был ментовский город, как говорили. Это говорилось о том, что здесь единый кулак власти всегда был сильнее альтернативного кулака, — цитирует РИА Новости Авакова.

Также он добавил, что бандюки и националисты никогда в Харькове ничего решать не будут. Аваков также сказал, что будет контролировать этот вопрос сам и если кто-то будет на что-то претендовать, «будет демонстративная неадекватная, несимметричная реакция».

Ранее радикалы в Одессе устроили в День Победы шествие с портретами пособников нацистов из ОУН-УПА (запрещена в России), других подобных организаций и символикой дивизии СС «Галичина». Они прошли по Аллее Славы, а затем собрались у её выхода. Требование властей соблюдать карантинные меры и не группироваться компаниями более двух человек они проигнорировали.

Год назад 1 января в Киеве прошло факельное шествие в честь 111-летия со дня рождения одного из лидеров Организации украинских националистов, которая запрещена в России, Степана Бандеры. В шествии приняли участие около 1500 человек, писал NEWS.ru.