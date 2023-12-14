«Асфиксия и смерть»: терапевт назвала недопустимые действия в спортзале Терапевт Тимощенко: жевательная резинка в спортзале чревата удушьем и смертью

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Абсолютно недопустимым во время занятий в спортзале является использование жевательной резинки, рассказала NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко. Она отметила, что в ходе тренировки высок риск подавиться и умереть из-за асфиксии.

Жевать жвачку в спортзале абсолютно недопустимо. При интенсивных занятиях, а также во время спаррингов в ринге высока вероятность попадания жевательной резинки в дыхательные пути с развитием нарушения дыхания (асфиксией) и последующей смертью. При жевании резинки выделяется избыточное количество слюны, что также может провоцировать попадание ее в том числе в дыхательные пути, — объяснила медик, добавив, что при жевании сбивается дыхание, что увеличивает нагрузку на организм при интенсивных тренировках.

Ранее врач-терапевт Наталья Зубарева заявила, что бесконтрольный прием спортивных добавок при активных тренировках может привести к неприятным последствиям, вплоть до онкологических проблем. Специалист также рассказала, что протеиновые добавки содержат молочный белок и углеводы, вызывающие в организме процессы брожения и, как следствие, дисбактериоз. Чтобы избежать этого, необходимо выбирать препараты на сывороточном белке, не содержащие сахар.

До этого фитнес-тренер Дарья Кожевникова посоветовала перед покупкой спортивного питания обратить внимание на его состав: многие производители пишут на упаковках, что не используют сахар, но при этом могут добавлять вредные подсластители.