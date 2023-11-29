Терапевт перечислила опасные последствия избытка спортивных добавок Врач Зубарева: чрезмерное употребление спортивных добавок может вызвать рак

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Бесконтрольный прием спортивных добавок при активных тренировках может привести к неприятным последствиям, вплоть до онкологических проблем, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-терапевт Наталья Зубарева. Также, по ее словам, избыточное количество таких веществ повышает риск дисбактериоза и скачков инсулина.

Добавки с кальцием способны вызывать рак при чрезмерном употреблении. <...> Богатые кальцием продукты, в отличие от добавок, не несут онкологических рисков, — заметила врач.

Специалист рассказала также, что протеиновые добавки содержат молочный белок и углеводы, вызывающие в организме процессы брожения и, как следствие, дисбактериоз. Чтобы избежать этого, необходимо выбирать препараты на сывороточном белке, не содержащие сахар. Кроме того, присутствие в добавках L-карнитина может приводить к возникновению неприятного рыбного запаха от тела. Также спортивные добавки способны провоцировать скачки инсулина.

Практически все спортивные добавки содержат глюкозу, то есть сахар, как бы он ни был обозначен на этикетке. Их употребление в дополнение к основным приемам пищи провоцирует скачки инсулина, что в результате может привести к развитию инсулинорезистентности — преддиабету, — отметила терапевт.

Врач призвала помнить, что спортивное питание не может заменить сбалансированного рациона с разнообразными полезными веществами, которые поступают в организм с продуктами.

Ранее фитнес-тренер Дарья Кожевникова посоветовала перед покупкой спортивного питания обратить внимание на его состав: многие производители пишут на упаковках, что не используют сахар, но при этом могут добавлять вредные подсластители.