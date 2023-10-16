Тренер рассказала, на что обратить внимание при покупке спортивного питания Фитнес-тренер Кожевникова посоветовала изучать состав спортивного питания

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Перед покупкой спортивного питания важно обратить внимание на его состав: многие производители пишут на упаковках, что не используют сахар, но при этом могут добавлять вредные подсластители, рассказала фитнес-тренер Дарья Кожевникова. В разговоре с НСН она уточнила, что в продукте должно быть как можно меньше ингредиентов.

Многие производители снеков пишут на упаковке «эко» или «без сахара». Однако очень важно читать состав на упаковке. Есть множество дополнительных подсластителей, которые зачастую бывают хуже простого сахара. <...> К тому же, чем проще продукт, чем меньше в нем составляющих, тем он полезнее, — уточнила тренер.

По словам Кожевниковой, употреблять протеиновые батончики лучше не чаще одного раза в несколько дней. Важно посмотреть, как организм реагирует на них, а также изучить, какой именно белок содержится в продукте. Заменять полноценный прием пищи батончиком не следует. Кожевникова отметила, что такие продукты не формируют мышечную массу, а также не способны обеспечить суточную норму белка.

Кожевникова также порекомендовала уделить особое внимание завтраку. Этот прием пищи должен быть полноценным и вкусным. Эксперт уверена, что завтрак должен также приносить удовольствие, поэтому при возможности стоит красиво его сервировать. Обед при этом следует сделать умеренным и сбалансированным. Кроме того, необходимо пить достаточное количество воды в течение всего дня.

Фитнес-эксперт Елена Рябинкова ранее посоветовала не пить чай, кофе и энергетики перед тренировкой. По ее словам, занятия спортом подразумевают соблюдение правильного питьевого режима и режима здорового питания.