Арестовича заочно арестовали в Москве Арестович заочно арестован в Москве на два месяца за призывы к терроризму

Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Арестович

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего советника по вопросам стратегической коммуникации в сфере нацбезопасности и обороны офиса президента Украины Алексея Арестовича, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы. Он обвиняется по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма, а также по статье о распространении фейков об использовании ВС РФ.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении А. Н. Арестовича на срок два месяца с момента его фактического задержания, а в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ — с момента его передачи правоохранительным органам Российской Федерации, — говорится в сообщении.

В ноябре Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело в отношении Арестовича, сообщила депутат Верховной рады Наталья Пипа. Она добавила, что ждет его «скорейшего возвращения» на родину. При этом нет сообщений, по какой статье открыто производство.

До этого украинские правоохранители уже завели уголовное дело на Арестовича по неизвестной статье. Тогда депутат Верховной рады Инна Совсун подала на мужчину жалобу за то, что на своих закрытых «психологических семинарах» он якобы назвал женщин «существами, которых хочется душить».