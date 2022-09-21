Арестованный создатель Group-IB написал письмо из СИЗО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Арестованный по подозрению в госизмене основатель и генеральный директор компании Group-IB Илья Сачков написал колонку из следственного изолятора Лефортово, письмо без сокращений публикует RTVI. В тексте Сачков рассказал о своем опыте создания бизнеса в условиях санкций и попытался проанализировать ситуацию на рынке технологий в России.

В данной статье хочу описать свой опыт создания высококонкурентных технологий в условиях санкций. Ибо я прошел этот путь как раз в 2014-2019 году и вывел в мир, в 60 странах, сложносоздаваемые и очень сложнопродвигаемые из России технологии в трех группах: кибербезопасность, защита от мошенничества и защита от цифровых рисков, — написал Сачков.

В тексте Сачков отметил, что верит в технологическое лидерство России даже в текущих условиях санкций. Он подчеркнул, что не верить в возможность «полностью изолированного внутреннего инженерного потенциала» — «измена Родине».

Ранее сооснователь Group-IB Илья Сачков, обвиняемый в государственной измене, перед судом сказал матери о безнадежности своего дела. Бизнесмен поделился с близкими своими ожиданиями от решения суда и рассказал им об условиях в СИЗО, показав похудевший живот.

Сачкова арестовали 29 сентября по делу о госизмене. В тот же день в офисе его компании прошли обыски. Арест связывали с делом двух бывших сотрудников ФСБ — Сергея Михайлова и Дмитрия Докучаева, так как Сачкова ранее допрашивали по этому делу как свидетеля.

Фигурантам было предъявлено обвинение в раскрытии ФБР информации об оперативно-розыскной деятельности по делу гендиректора процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского. По другим данным, причиной ареста могло стать стремление Сачкова вывести бизнес за пределы России.