Арестанты СИЗО не захотели работать вместе с Ефремовым

Арестанты, отбывающие наказание в хозотряде СИЗО «Водник» в Москве, выступили против того, чтобы к ним присоединился актёр Михаил Ефремов, пишет «Московский Комсомолец». Ранее осуждённый артист изъявил желание отбывать срок в хозяйственном отряде при следственном изоляторе.
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По словам Дмитрия, отбывающего срок в СИЗО, у актёра, помимо прочего, нет профессии, которая могла бы пригодиться в тюрьме, поэтому нахождение его в хозотряде «не особо желательно». Он подчеркнул, что Ефремов не сможет справиться с работой и его присутствие в отряде обернётся «мукой для всех».
Как писал NEWS.ru, осуждённый на 7,5 года за смертельное ДТП в центре Москвы артист Михаил Ефремов выразил желание остаться отбывать наказание в столичном СИЗО-5, где он и находится сейчас.