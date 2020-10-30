Арестанты СИЗО не захотели работать вместе с Ефремовым

https://static.news.ru/photo/b100ffec-1adc-11eb-9b9e-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Арестанты, отбывающие наказание в хозотряде СИЗО «Водник» в Москве, выступили против того, чтобы к ним присоединился актёр Михаил Ефремов, пишет «Московский Комсомолец». Ранее осуждённый артист изъявил желание отбывать срок в хозяйственном отряде при следственном изоляторе.

Как сообщает издание, осуждённые хозотряда заявили, что не хотят выполнять работу и за себя, и за Ефремова, который может попасть в отряд только на должность разнорабочего. Ему придётся выполнять множество обязанностей — выносить мусор, мыть полы, подметать двор. Но Ефремов, по мнению арестантов, едва ли справится со всем этим.

По словам Дмитрия, отбывающего срок в СИЗО, у актёра, помимо прочего, нет профессии, которая могла бы пригодиться в тюрьме, поэтому нахождение его в хозотряде «не особо желательно». Он подчеркнул, что Ефремов не сможет справиться с работой и его присутствие в отряде обернётся «мукой для всех».

Как писал NEWS.ru, осуждённый на 7,5 года за смертельное ДТП в центре Москвы артист Михаил Ефремов выразил желание остаться отбывать наказание в столичном СИЗО-5, где он и находится сейчас.