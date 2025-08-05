Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 августа 2025 в 08:01

Арбуз в сладком сиропе: обалденный десерт, который можно есть всю зиму

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маринованный арбуз в сладком сиропе — это обалденный десерт с удивительным сочетанием медовой сладости и легкой пряной нотки, где сочная мякоть превращается в нежное лакомство. Так арбуз можно будет есть всю зиму.

Рецепт: нарежьте 2 кг арбуза треугольными дольками, можно с коркой. Уложите в стерильные банки, перекладывая лавровым листом и гвоздикой (2–3 шт. на литровую банку). Приготовьте сироп: в 1 л воды растворите 500 г сахара, добавьте 100 мл яблочного уксуса, 1 ч. л. корицы и 3 звездочки бадьяна, доведите до кипения. Залейте арбузы кипящим сиропом, стерилизуйте 15 минут и закатайте.

Через месяц арбузные дольки приобретут волшебный вкус: мякоть становится невероятно нежной, пропитываясь карамельно-пряным сиропом, а легкая кислинка подчеркивает природную сладость. Подавайте охлажденным с мороженым или творожной запеканкой — этот необычный десерт станет изюминкой зимнего чаепития!

Ранее стало известно, как приготовить варенье из арбузных корок: янтарная вкуснятина с цитрусовым акцентом.

арбузы
сиропы
рецепты
домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Дании потребовали убрать «порнографическую» русалку
Выбивает слезу: хреновина с черносливом для истинных ценителей
Кадыров раскрыл состояние своего здоровья
Крестник Матвиенко предложил две кандидатуры на звание врага народа России
Военэксперт рассказал о начале уличных боев в Купянске
Ушел из жизни бывший президент Румынии Илиеску
Украина усилила репрессии против «отмененного» продюсера Quest Pistols
В РПЦ раскрыли число находящихся в зоне СВО священников
Европу предупредили о последствиях от снятия в России моратория на РСМД
Стало известно о массовой мобилизации лиц с особым статусом на Украине
РФ сняла запрет на РСМД. Европа в ужасе: теперь «Орешник» ударит по НАТО?
Штормовой ветер и холодрыга до +10? Погода в Москве в сентябре: чего ждать
Мужчина ради свадьбы 17 раз принудил невесту к занятию проституцией
В Сети появилась карта продвижения ВС России в Днепропетровской области
В Чечне усилили борьбу с фейками в соцсетях
Разбившего голову туриста эвакуировали с горы Белуха на вертолете Ми-8
Пьяный россиянин угнал машину бабушки, пока она лежала в реанимации
ВСУ обстреляли из HIMARS химический завод в Горловке
Известный актер из фильма «Солнечный удар» скончался перед днем рождения
Самый толстый россиянин может умереть в Нижнем Новгороде
Дальше
Самое популярное
Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи
Общество

Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин
Общество

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.