Арбуз в сладком сиропе: обалденный десерт, который можно есть всю зиму

Арбуз в сладком сиропе: обалденный десерт, который можно есть всю зиму

Маринованный арбуз в сладком сиропе — это обалденный десерт с удивительным сочетанием медовой сладости и легкой пряной нотки, где сочная мякоть превращается в нежное лакомство. Так арбуз можно будет есть всю зиму.

Рецепт: нарежьте 2 кг арбуза треугольными дольками, можно с коркой. Уложите в стерильные банки, перекладывая лавровым листом и гвоздикой (2–3 шт. на литровую банку). Приготовьте сироп: в 1 л воды растворите 500 г сахара, добавьте 100 мл яблочного уксуса, 1 ч. л. корицы и 3 звездочки бадьяна, доведите до кипения. Залейте арбузы кипящим сиропом, стерилизуйте 15 минут и закатайте.

Через месяц арбузные дольки приобретут волшебный вкус: мякоть становится невероятно нежной, пропитываясь карамельно-пряным сиропом, а легкая кислинка подчеркивает природную сладость. Подавайте охлажденным с мороженым или творожной запеканкой — этот необычный десерт станет изюминкой зимнего чаепития!

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