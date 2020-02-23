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Ансамбль песни и пляски Черноморского флота (ЧФ) поздравил с Днём защитника Отечества российских военных на сирийской авиабазе Хмеймим.

Артисты ансамбля выступили с праздничной концертной программой, посвящённой Дню защитника Отечества, перед российскими военнослужащими на авиабазе Хмеймим в Сирийской Арабской Республике, — цитирует ТАСС сообщение флота.

Уточняется, что в праздничную программу вошли известные музыкальные произведения, посвящённые армии и флоту, современные вокальные и хореографические композиции, а также номера, посвящённые 75-летию Победы в ВОВ.

Как писал NEWS.ru, в январе Анна Осипова, известная под псевдонимом Юта, дала концерт в сирийской провинции Хасеке. Выступление прошло в авиационной комендатуре в Митрасе, певица исполнила как свои собственные композиции, так и военные песни. Концерт был приурочен к православному Рождеству. Опорный пункт в Митрасе занимается патрулированием окрестностей и контролирует обстановку на границе с Турцией. Американские военные покинули этот пункт два месяца назад.