Ансамбль песни и пляски Черноморского флота (ЧФ) поздравил с Днём защитника Отечества российских военных на сирийской авиабазе Хмеймим.
Артисты ансамбля выступили с праздничной концертной программой, посвящённой Дню защитника Отечества, перед российскими военнослужащими на авиабазе Хмеймим в Сирийской Арабской Республике, — цитирует ТАСС сообщение флота.
Уточняется, что в праздничную программу вошли известные музыкальные произведения, посвящённые армии и флоту, современные вокальные и хореографические композиции, а также номера, посвящённые 75-летию Победы в ВОВ.
Как писал NEWS.ru, в январе Анна Осипова, известная под псевдонимом Юта, дала концерт в сирийской провинции Хасеке. Выступление прошло в авиационной комендатуре в Митрасе, певица исполнила как свои собственные композиции, так и военные песни. Концерт был приурочен к православному Рождеству. Опорный пункт в Митрасе занимается патрулированием окрестностей и контролирует обстановку на границе с Турцией. Американские военные покинули этот пункт два месяца назад.