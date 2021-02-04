Аномальные морозы останутся в России дольше, чем ожидалось

https://static.news.ru/photo/9243d38c-01af-11ea-a523-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Аномальные морозы продлятся в центре Европейской России до конца следующей недели. В вторник столбики термометров покажут температуру на градусов ниже климатической нормы февраля. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В интервью РИА Новости Вильфанд сообщил , что, начиная с воскресенья, температура на европейской части страны окажется ниже нормы на 7 градусов, а уже с понедельника-вторника — на 8. И потепления ждать не приходится.

Резкого повышения точно не будет. Следующая неделя будет холодной. Аномалии температуры будут заметно отрицательными до конца рабочих дней, — поведал синоптик.

Такое понижение связано с перемещением холодных воздушных масс с северо-востока.

В течение следующей недели ночные температуры ожидаются в районе 20-25 градусов мороза, днём — минус 13-18.

В субботу и воскресенье облачная погода, местами снег, а в начале следующей неделе солнышко, — постарался подбодрить граждан синоптик.

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