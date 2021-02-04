Аномальные морозы останутся в России дольше, чем ожидалось

Аномальные морозы продлятся в центре Европейской России до конца следующей недели. В вторник столбики термометров покажут температуру на градусов ниже климатической нормы февраля. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В интервью РИА Новости Вильфанд
Резкого повышения точно не будет. Следующая неделя будет холодной. Аномалии температуры будут заметно отрицательными до конца рабочих дней, — поведал синоптик.
Такое понижение связано с перемещением холодных воздушных масс с северо-востока.
В течение следующей недели ночные температуры ожидаются в районе 20-25 градусов мороза, днём — минус 13-18.
В субботу и воскресенье облачная погода, местами снег, а в начале следующей неделе солнышко, — постарался подбодрить граждан синоптик.
Ранее NEWS.ru писал, что в этом году весенняя погода придёт в столичный регион в привычные сроки — ближе к концу марта. Такой прогноз дали специалисты Центра погоды «Фобос».