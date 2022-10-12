Аналитик объяснил, что будет происходить с тарифами ЖКХ в ближайшее время Эксперт Разуваев: в России могут значительно вырасти коммунальные платежи

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Коммунальные платежи в России могут вырасти на 25–30% и больше, сообщил в беседе с NEWS.ru член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Он отметил, что на время СВО можно было бы рассмотреть возможность заморозить рост цен за коммунальные услуги. Однако, по его словам, чиновники, которые используют платежи за ЖКХ как «кормушку», не пойдут на это.

На время СВО можно было бы заморозить начисления по тарифам ЖКХ и тарифам за электричество. Скорее всего, этого не будет, так как за счет ЖКХ пополняется бюджет, а это традиционно притягивает к себе огромное количество коррупционеров, и им крайне невыгодно начинать урезать себе «кормушку». Так что стоит ожидать общего роста по коммунальным платежам, примерно на 25–30%, и далеко не факт, что этим все ограничится, — заявил Разуваев.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев ранее рассказал, что в России с 1 декабря 2022 года тарифы ЖКХ будут повторно повышены. В среднем повышение составит 9%. По его словам, увеличится стоимость холодной и горячей воды, электроэнергии, отопления, газа и твердых коммунальных отходов. Эксперт подчеркнул, что внеочередная индексация необходима для ремонта теплотрасс, водопроводов и другой инфраструктуры.

Соловьев рассказал, что в большинстве регионов общая индексация за июль и декабрь превысит спрогнозированную Минэкономразвития годовую инфляцию в 12,45%. В 2023 году индексация всех выплат будет производиться исходя из значения фактической инфляции 2022 года. При этом следующее повышение перенесено на 1 июля 2024 года.