В России снизилось число пациентов с синдромом зависимости от алкоголя, а также тех, которые столкнулись с психотическими расстройствами из-за злоупотребления спиртным. Эксперты связывают это с оптимизацией здравоохранения и модой на здоровый образ жизни. Удастся ли сохранить положительную динамику в дальнейшем и как на неё повлияет режим самоизоляции, — в материале NEWS.ru.

В 2018 году в РФ под диспансерное наблюдение было взято 75,8 тысячи человек, которые впервые в жизни столкнулись с психотическими расстройствами, связанными с употреблением спиртного, а также с синдромом зависимости от алкоголя. С 2005 года этот показатель снизился в три раза. Об этом свидетельствует статистика Минздрава, с которой ознакомился NEWS.ru.

Улучшение показателей связано с оптимизацией здравоохранения. В стране сокращается число врачей и государственных медицинских учреждений для приёма пациентов. И если раньше психоневрологические и наркологические диспансеры были в каждом районе, то теперь они стали межрайонными и окружными. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович.

Россиян стали реже ставить на учёт из-за проблем с алкоголем. Связано это с тем, что у них стало меньше возможностей наблюдаться у врачей в государственных медицинских учреждениях. Кроме того, сегодня мало кто хочет вставать на учёт. Ведь появилось много медицинских центров, которые предоставляют услуги по выведению из запоя и борьбе с психотическими расстройствами. И их пациенты в статистику Минздрава не входят. В диспансеры люди сейчас обращаются в основном за справками для ГАИ и других структур. Александр Федорович врач-психотерапевт высшей категории врач-психотерапевт высшей категории

Положительную динамику специалист также объяснил тем, что в начале 2000-х все россияне, которые совершали правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, ставились на учёт в диспансер. Сейчас же, по словам эксперта, эти люди фигурируют только в статистике МВД.

Между тем, специалист полагает, что, по итогам 2020 года, в стране может наблюдаться увеличение числа страдающих алкоголизмом людей. Во время карантина россияне стали чаще употреблять спиртные напитки из-за повышенного стресса. Однако после его снятия ситуация скорее всего не изменится, полагает специалист. Всё дело в том, что люди по-прежнему находятся в стресогенной обстановке — им нужно носить маски и перчатки в общественном транспорте и соблюдать социальную дистанцию. Более того, некоторые столкнутся с увольнениями на работе из-за трудной финансовой ситуации у работодателей — это тоже поспособствует невротизации, которая может вести к проблемам с алкоголем.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Психиатр и нарколог Алексей Казанцев, в свою очередь, считает, что пациентов с психотическими расстройствами в России действительно стало меньше. Зачастую это состояние невозможно купировать самостоятельно — человека забирают в отделение наркологической помощи и ставят на учёт. Согласно 29 статье российского законодательства, врачи имеют право сделать это без согласия пациента. Таким образом, в указанных случаях статистика является довольно достоверной, так как пациенты не могут обойтись без лечения, и, соответственно, в большинстве своём в итоге попадают в медучреждения, пояснил специалист в разговоре с NEWS.ru.

Кроме того, в России снизилось и число людей, которые страдают синдромом зависимости от алкоголя, полагает эксперт. Связано это, в частности, с тем, что молодёжь взяла курс на здоровый образ жизни.

В начале 2000-х очень много молодых людей употребляли алкоголь. Сейчас же у них сменились приоритеты. Подростки занимаются активными видами спорта, где требуется соблюдать координацию движений. В состоянии алкогольного опьянения сделать это невозможно. Кроме того, молодёжь чаще стала играть в компьютерные игры, во время чего тоже нужно быть сосредоточенным. Алексей Казанцев психиатр и нарколог психиатр и нарколог

В то же время улучшение показателей статистики связано с тем, что в сознании россиян изменились критерии наличия проблем со спиртным. Сегодня многие стали считать, что к специалисту нужно обращаться только тем людям, которые «валяются на улице в состоянии алкогольного опьянения», пояснил психиатр.

Между тем, психотические расстройства проявляются по-другому и несут опасность как для человека, который ими страдает, так и для тех, кто его окружает. Обычно они возникают в ночь с третьего на четвёртый день после продолжительного запоя (около семи дней).

В первую очередь, человек может столкнуться с алкогольным делирием, поясняет Казанцев. Это состояние также называют белой горячкой. Оно характеризуется дезориентацией в пространстве, тактильными и зрительными галлюцинациями — обычно человек видит зверей и человекоподобных существ. Слуховые же галлюцинации наиболее характерны для алкогольного галлюциноза и чаще встречаются у женщин.

На фоне отмены обильного приёма алкоголя у некоторых людей также может развиться алкогольный параноид или бред ревности. Последний характерен для мужчин и тяжело лечится. Наиболее расположены к данным видам заболевания люди, у которых в анамнезе есть черепно-мозговые травмы, пояснил Казанцев.