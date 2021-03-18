«Аквадискотека в СИЗО»: в ФСИН рассказали о тюремной сауне в Саратове

https://static.news.ru/photo/6dbe71d0-8894-11eb-8034-96000091f725_660.jpg СИЗО-1, г.Саратов Фото: pravorub.ru

Сауна на территории СИЗО-1 Саратова, видео и фото из которой ранее обнародовали правозащитники, была предназначена для сотрудников ФСИН, но сейчас она не эксплуатируется. Об этом NEWS.ru сообщил руководитель регионального управления тюремного ведомства Алексей Федотов.

В СИЗО-1 УФСИН России по Саратовской области расположено оборудованное душевыми кабинами и сауной помещение, совмещённое со спортивным залом учреждения, предназначенное для посещения сотрудниками после участия в спортивных мероприятиях и занятиях по физической подготовке. В настоящее время объект не эксплуатируется, — заявил Федотов.

Комитет против пыток и коррупции Gulagu.net обнародовал фото и видео из сауны и бильярдного зала на территории саратовского СИЗО-1. В региональном УФСИН по этому поводу заявили, что фотоматериалы «были сделаны более десяти лет назад и относятся к периоду 2006–2008 годов».

Как сообщал 12 марта основатель Gulagu.net Владимир Осечкин, попавшие в распоряжение организации фото и видео были сделаны в сауне и бильярдной, «расположенных в режимной зоне СИЗО № 1 УФСИН по Саратовской области, недалеко от здания Управления ФСИН». В беседе с NEWS.ru он с иронией назвал этот объект «аквадискотекой».

Там якобы «в ходе застолий и пирушек местные тюремщики и начальники отделов и управлений УФСИН щедро „сдабривали“ проверяющих из ФСИН России, делая им массажи, „накрывая поляну“, обеспечивая досуг». В результате проверяющие, как утверждал правозащитник, «посещая пыточные ОТБ-1 и СИЗО-1, где „разработчики“ и активисты по заданию оперативников пытали и даже насиловали следственно-арестованных и осуждённых, „закрывали глаза“ на нарушения и признаки преступлений, и оформляя заведомо подложные документы».

В сауне, комнатах отдыха и бильярдной стояли камеры скрытого наблюдения и аудиозаписывающие устройства, и местный отдел ОСБ УФСИН записывал проверяющих, и потом руководители УФСИН с помощью этих самых записей легко договаривались с начальниками приезжающих комиссий о круговой поруке и прекрасных отчётах, — утверждал Осечкин.

По его словам, «баню с каминным залом, бильярдной и столом для пирушек строили на территории СИЗО-1 при начальнике ГУИН генерале Шостаке, который в последующем был первым заместителем председателя ОНК Саратовской области и „не замечал нарушений“ прав осуждённых», которых «жестоко били, пытали и насиловали». Леонид Шостак возглавлял региональное тюремное ведомство с 1992 по 2009 год.

В связи с публикацией этих материалов Владимир Осечкин обращался к директору ФСИН России Александру Калашникову, генпрокурору Игорю Краснову и главе СК Александру Бастрыкину с требованием «организовать комплексную проверку учреждений УФСИН по Саратовской области».

Ранее NEWS.ru подробно рассказывал о жалобах заключённых, а также их родственников на пытки и злоупотребления в учреждениях УФСИН по Саратовской области. По факту вымогательства денег у одного из осуждённых СК завёл уголовное дело. Также в региональном главке тюремного ведомства обещали провести проверку по другим фактам нарушений прав арестантов.