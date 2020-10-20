Актёр Ефремов выплатит компенсации пострадавшим по делу о ДТП до 22 октября

https://static.news.ru/photo/54a2840c-12c9-11eb-b205-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мосгорсуд

Адвокаты актёра Михаила Ефремова, признанного виновным в совершении смертельного ДТП в центре Москвы, до 22 октября решат вопрос с выплатами компенсаций потерпевшим.

До 22 октября мы должны решить вопрос о выплате компенсации морального вреда, — сообщил ТАСС один из защитников Роман Филиппов.

Он уточнил, что адвокаты также считают потерпевшими гражданскую жену погибшего Ирину Стерхову и его мать.

Ранее стало известно, что актёр Михаил Ефремов готов выплатить троим потерпевшим по делу о ДТП по миллиону рублей в качестве компенсации ущерба.

До этого супруга артиста Софья отказалась от предложения о примирении с потерпевшими по делу о ДТП, заподозрив адвоката Андрея Алёшкина в сговоре с представителем потерпевшей стороны Александром Добровинским. Накануне последний рассказал, что они с коллегой по цеху вели переговоры о примирении с потерпевшими, но 18 октября 2020 года по инициативе семьи актёра они были прекращены.

Михаил Ефремов был признан виновным по пункту «а» части 4 статьи 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека и совершённое в состоянии опьянения». Поздно вечером 8 июня на Смоленской площади он врезался на своём автомобиле в курьерский фургон. Водитель Сергей Захаров от полученных травм умер в реанимации. По свидетельствам очевидцев, Ефремов был пьян.

После оглашения обвинительного приговора по делу актёра поместили в СИЗО-5 «Водник» на севере Москвы. По данным Общественной наблюдательной комиссии, Ефремов не конфликтует с соседями и не жалуется на здоровье. Артист поднял вопрос о создании Российского тюремного театра. За несколько дней до рассмотрения апелляции в Мосгорсуде Ефремов посетил храм при изоляторе, где прошёл обряд причастия и исповедался, писал NEWS.ru.